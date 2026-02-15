Pasado lo peor de la borrasca Oriana, siguen atentos a los ríos en Navarra
Para hoy se espera menos lluvia y viento. Ayer por la tarde-noche alcanzaron los ríos sus niveles más altos, y Navarra ha desactivado el nivel 0 de emergencia por la crecida del río Arga.
La borrasca Oriana ha provocado decenas de incidencias en toda Euskal Herria en las últimas horas, y los ríos continúan bajando a punto de desbordarse en muchos puntos, pero parece que lo peor ya ha pasado. Para hoy se esperan menos lluvias, y con ello un descenso en el caudal de los ríos. Sin embargo, en la Ribera, el nivel máximo del Ebro llegará por la tarde en Castejón.
En Navarra el río Arakil es el único que sigue en alerta, en Etxarren. Allí, el nivel más alto se midió sobre las 23:00 horas de ayer, y desde entonces el caudal ha tomado una tendencia descendente.
El río Ega se encontraba en estado de máxima alerta en Murieta, pero también ha evolucionado hacia la normalidad.
Sin embargo, el Ebro sigue creciendo. En Castejón ha alcanzado esta mañana los seis metros y medio, y se espera que para la tarde-noche el nivel del agua llegue a su punto máximo.
Ayer al anochecer, además de Arakil, la preocupación la generaban el Arga y el Ega en Navarra, pero toda esa agua se dirige a la Ribera sin salirse demasiado de su camino. Esta mañana, Navarra ha desactivado el nivel 0 de emergencia en el Arga.
Por lo demás, el Zadorra ha bajado a la categoría amarilla en Abetxuko, ya está en verde en Ozaeta, y el Kadagua también ha bajado a la categoría verde.
Según datos de Euskalmet, ayer se acumularon casi 73 litros por metro cuadrado en Otxandio, 64 litros en Urkiola, y 58 litros en Bidania.
Además de la lluvia, se midieron fuertes rachas de viento y los bomberos tuvieron que trabajar en la retirada de los árboles y demás objetos derribados por el viento. En Lekeitio estuvieron sin teléfono ni internet por la caída de un árbol.
