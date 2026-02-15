DENBORALEA
Oriana ekaitzaren okerrena pasa da, baina ibaiei so jarraitzen dute Nafarroan

Gaurko, euri eta haize gutxiago espero da; atzo, arratsalde eta gauean jo zuen goia ibaien ur-mailak. 

Crecida del río Arga a su paso por Pamplona. EUROPA PRESS 14/2/2026
Arga ibaia. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Oriana ekaitzak dozenaka gorabehera eragin ditu Euskal Herri luze-zabalean azken orduetan, eta ibaiak gainezka egitear doaz puntu askotan, baina okerrena pasa dela dirudi. Gaurko, euri gutxiago espero da, eta, horrekin batera, ibaien emariak behera egingo du. Hala ere, Erriberan, Ebroren ur-emaririk handiena arratsaldean iritsiko da Castejonera.

Nafarroan, Arakil ibaia da alerta egoeran jarraitzen duen bakarra, Etxarrenen. Atzo 23:00ak aldera neurtu zuten maila altuena bertan, eta ordutik beheranzko joera hartu du emariak.

Alerta aurreko egoeran zegoen Ega Murietan, baina hura ere normaltasunera bidean da.

Ebroren emariak, berriz, okerrera egin du. Castejonen gaur goizean 6,5 metrora iritsi da ibaia, eta arratsalde-iluntzerako espero da ur-mailak goia jotzea bertan.

Atzo iluntzean, Arakilek ez ezik, Argak eta Egak ere sortzen zuten kezka Nafarroan, baina ur hori guztia Erriberara bidean da bere bidetik gehiegi atera gabe. Argaren kasuan, 0 larrialdi maila bertan behera utzi dute.

Gainerakoan, Zadorra maila horira jaitsi da Abetxukun, berdean da jada Ozetan, eta Cadagua ere maila berdera jaitsi da.

Euskalmeten datuen arabera, atzo metro koadroko ia 73 litro pilatu ziren Otxandion, 64 Urkiolan eta 58 Bidanian.

Euriaz gain, haize bolada gogorrak neurtu ziren, eta suhiltzaileek lanak izan zituzten haizeak botatako arbolak eta gainerako objektuak erretiratzen. Lekeition, telefono eta Internetik gabe egon ziren zuhaitz bat kable gainera erori zelako.

