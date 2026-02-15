CARNAVAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Markitos, quemado en Zalduondo, mantiene su tradición

markitos
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zalduondon erre egin dute Markitos, aspaldiko ohiturari eutsita
author image

EITB

Última actualización

Tras colgarlo de un palo largo, han montado al personaje Markitos en su carro, calle arriba y calle abajo, y a la vista de los vecinos del pueblo y acompañado de música y baile, ha sido declarado culpable de los males del año y posteriormente quemado.

Carnavales Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X