Zalduondon erre egin dute Markitos, aspaldiko ohiturari eutsita

markitos
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Makila luze batetik zintzilikatu ondoren, gurdi gainean ibili dute Markitos pertsonaia, kalean gora eta behera. Herrikoen bistan eta musikaz eta dantzaz lagunduta, urteko gaitzen erruduntzat jo eta erre egin dute ondoren.

Inauteriak Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

