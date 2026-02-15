AFICIÓN
Román Lejarza lleva 25 años buscando y fotografiando frontones de Euskal Herria

Roman Lejarzak 25 urte daramatza Euskal Herriko pilotalekuak bilatzen
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Roman Lejarzak 25 urte daramatza Euskal Herriko pilotalekuak bilatzen eta argazkiak ateratzen
author image

EITB

Última actualización

Ha realizado un registro de todos ellos: históricos, recién construidos, con cobijo, trinquetes, de una sola pared... Aunque ha trabajado mucho, todavía le faltan muchos, sobre todo en Gipuzkoa, algunos muy bien cuidados, otros olvidados.

Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

