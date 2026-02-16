Seis personas han resultado heridas de diversa consideración este lunes por la tarde en Falces (Navarra), después deque el coche en el que viajaban haya salido de la carretera y se ha caído por un terraplén.

El accidente ha ocurrido haia las 16:45 de la tarde en un camino asfaltado por el que se accede a la Basílica del Salvador del municipio navarro. El vehículo ha caído unos 5 metros por el terraplén.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Peralta, dos ambulancias de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un equipo médico de la zona y patrullas de la Policía Local de Falces y de Seguridad Vial de la comisaría de Tudela de la Policía Foral.

Como consecuencia del accidente seis personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. El conductor, un varón de 20 años, ha sufrido policontusiones y ha quedado ingresado con pronóstico reservado. El resto de los heridos son menores de edad y han quedado ingresados en pediatría, todos ellos con pronóstico reservado.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de Tudela investigan las causas y la dinámica del siniestro.