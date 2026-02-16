Sei pertsona zauritu dira Faltzesen, beren autoa bidetik irten ostean
Zauritu guztiak ospitalera eraman dituzte eta ingresatuta geratu dira, pronostiko erreserbatuarekin. Horietako bost adin txikikoak dira.
Sei pertsona zauritu dira astelehen arratsaldean Faltzesen (Nafarroa), euren autoa autoa errepidetik atera eta maldan behera erori ostean.
Istripua arratsaldeko 16:45 inguruan gertatu da, Faltzeseko Salbatore Basilikara daraman asfaltozko bide batean. Ibilgailua 5 metro inguru erori da lubetatik.
SOS Nafarroako Larrialdiak Kudeatzeko Zentroak Azkoiengo parkeko suhiltzaileak, oinarrizko bizi-euskarriko bi anbulantzia, bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat (medikalizatua), inguruko mediku-talde bat eta Foruzaingoaren Tuterako polizia-etxeko Faltzesko Udaltzaingoko eta Bide Segurtasuneko patruilak bidali ditu gertakarien lekura.
Istripuaren ondorioz, sei pertsona Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte, Iruñera. Gidariak, 20 urteko gizonezko batek, polikontusioak jasan ditu eta ospitaleratuta geratu da, pronostiko erreserbatuarekin. Gainerako zaurituak adingabeak dira eta pediatrian ingresatuta geratu dira, guztiak pronostiko erreserbatuarekin.
Tuterako Foruzaingoko Argiketa Brigadako kideak istripuaren arrazoiak eta dinamika ikertzen ari dira.
