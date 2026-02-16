METRO BILBAO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Desalojado un tren de Metro Bilbao en Leioa por la explosión de la batería de un móvil

El incidente se ha producido a las 08:30 horas en un convoy que circulaba con normalidad y no ha obligado a interrumpir el servicio.
Euskaraz irakurri: Metro Bilbaoko tren bat hustu dute Leioan, mugikor baten bateriak eztanda egin ostean
author image

EITB

Última actualización

Un tren de Metro Bilbao ha sido desalojado este lunes en la estación de Leioa después de que la batería del teléfono móvil de un usuario explotara en el interior de uno de los vagones. El suceso ha tenido lugar sobre las 08:30 horas, en plena hora punta.

Según han confirmado fuentes del suburbano, la explosión ha generado humo en el vagón, lo que ha llevado al personal a activar el protocolo de seguridad y evacuar el convoy de manera preventiva una vez ha llegado a la estación de Leioa. No se han registrado heridos.

El incidente ha quedado controlado en pocos minutos y el servicio no ha tenido que ser interrumpido, ya que el resto de circulaciones han continuado funcionando con normalidad.

Efectivos de seguridad han revisado el tren afectado antes de retirarlo de la circulación.

Metro Bilbao Leioa Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X