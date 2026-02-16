Bilboko metroaren tren bat hustu dute Leioan, mugikor baten bateriak eztanda egin baitu
Gertakaria 08:30ean izan da, beteta zihoan konboi batean, eta ez da zerbitzua eten beharrik izan.
Bilboko metroaren tren bat hustu dute Leioako geltokian, erabiltzaile baten sakelakoaren bateria lehertu baita. Ezbeharra 08:30 aldera jazo da, puntako orduan.
Metroaren iturriek baieztatu dutenez, leherketak kea eragin du bagoian, eta, ondorioz, langileek segurtasun-protokoloa aktibatu eta konboia atera dute Leioako geltokira iritsi eta gero.
Istripua minutu gutxian kontrolatu dute, eta zerbitzua ez dute eten behar izan, eta gainerako trenek ohiko legez funtzionatzen jarraitu dute.
Segurtasun-langileek kaltetutako trena aztertu dute bidetik kendu aurretik.
Uholde arriskuari aurre egiteko planaren larrialdi aurreko fasea aktibatu dute Nafarroan
SOS Nafarroak abian jarri du euriteei eta ibai-emarien bilakaerari aurre egiteko plana.
Hamar ertzainetik seik uste dute segurtasunik ezak gora egin duela, Esan sindikatuaren arabera
Ertzaintzako eta udaltzaingoetako agenteen % 82k uste dute "benetako ondoriorik gabeko delituek" segurtasunik eza areagotzen dutela.
Egoera baretu egin da ibaietan, baina iragarrita dauden euriteek adi egotera behartzen dute
Castejonen Ebro da maila laranjan eta aurrealerta egoeran jarraitzen duen bakarra. Araban, Uribarri Ganboako urtegiak kezka eragiten du, azken orduotan hirukoiztu egin baita askatzen ari den ur kopurua.
Ega Andosillan bere onera itzulita, Castejonen bakarrik jarraitzen du indarrean prealerta egoerak
Ebroren ur emaria gertutik ari dira zaintzen Castejon parean. Errepideei dagokienez, A-15eko errei bat itxita dago eta bigarren mailako bi errepide ere itxita daude Nafarroan, uholdeen eraginez.
Markitos erre dute Zalduondon, ohiturari eutsita
Makila luze batetik zintzilikatu ondoren, gurdi gainean ibili dute Markitos pertsonaia, kalean gora eta behera. Herrikoen bistan eta musikaz eta dantzaz lagunduta, urteko gaitzen erruduntzat jo eta erre egin dute ondoren.
Gizon baten gorpua aurkitu dute Aturri ibaian Gixunen, Lapurdin
Jendarmeek ikerketa abiatu dute baina oraindik ezin izan dute zehaztu biktimaren nortasuna.
Txorierriko igarobidea ireki dute Bilbora bidean
Arratsaldean istripu larria izan da. Bilborako noranzkoan zihoan auto bat bidetik atera da, eta gidaria ibilgailuan harrapatuta geratu da.
Minbizidun haurren familiek etxean zainketa aringarriak jasotzeko eskubidea aldarrikatu dute
Haur minbizidunen familien elkarteek hainbat jarduera egin dituzte gaur, nazioarteko egunean, gaixotasuna bistaratzeko eta kontzientziak pizteko. Osakidetzak 60-70 minbizi kasu berri diagnostikatzen ditu urtero 19 urtetik beherakoen artean; Nafarroan, 20 bat kasu artatzen dituzte.
Roman Lejarzak 25 urte daramatza Euskal Herriko pilotalekuak bilatzen eta argazkiak ateratzen
Guztien erregistroa jaso du: historikoak, eraiki berriak, aterpea dutenak, trinketak, horma bakarrekoak… Lan handia egin du, baina asko falta zaizkio oriandik, batez ere Gipuzkoan. Batzuk oso ondo zainduta daude; beste batzuk, berriz, ahaztuta.