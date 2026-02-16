BILBOKO METROA
Bilboko metroaren tren bat hustu dute Leioan, mugikor baten bateriak eztanda egin baitu

Gertakaria 08:30ean izan da, beteta zihoan konboi batean, eta ez da zerbitzua eten beharrik izan.

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko metroaren tren bat hustu dute Leioako geltokian, erabiltzaile baten sakelakoaren bateria lehertu baita. Ezbeharra 08:30 aldera jazo da, puntako orduan.

Metroaren iturriek baieztatu dutenez, leherketak kea eragin du bagoian, eta, ondorioz, langileek segurtasun-protokoloa aktibatu eta konboia atera dute Leioako geltokira iritsi eta gero.

Istripua minutu gutxian kontrolatu dute, eta zerbitzua ez dute eten behar izan, eta gainerako trenek ohiko legez funtzionatzen jarraitu dute.

Segurtasun-langileek kaltetutako trena aztertu dute bidetik kendu aurretik.

Metro Bilbao Leioa Gizartea

