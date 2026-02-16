TEMPORAL
El río Butrón se desborda a su paso por Mungia

Euskaraz irakurri: Butroe ibaiak gainezka egiten du Mungia parean
Las intensas lluvias han provocado el desbordamiento del río Butrón a su paso por Mungia, y el Ayuntamiento del municipio vizcaíno ha recomendado que se muevan los coches a zonas altas. 

