La Ertzaintza comenzará esta semana a sancionar la falta de baliza
La Ertzaintza comenzará esta semana a sancionar la falta de baliza de señalización de averías o accidentes, con 80 euros de multa, ha anunciado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Desde el pasado 1 de enero es obligatorio el uso de balizas V16. Desde que se puso en marcha esta nueva medida la Ertzaintza ha informado y hecho una labor pedagógica entre los conductores.
Tras esta fase transitoria de carácter informativo, la Ertzaintza comenzará a sancionar a partir de esta semana las infracciones relacionadas con el incumplimiento de la obligación de utilizar la baliza V16.
No tener la baliza o la no utilización de la misma se considera una infracción leve, que conlleva una sanción de 80 euros. Esta sanción es la misma que se establecía a quienes conducían y no llevaban o utilizaban los triángulos de preseñalización.
La baliza V16 es el único dispositivo de preseñalización de peligro autorizado en todo el Estado español, en sustitución a los triángulos de emergencia.
Por otra parte, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha recordado también que, desde el pasado 26 de enero los vehículos de movilidad personal (VMP), incluidos los patinetes eléctricos, con un peso superior a 25 kilogramos y que puedan alcanzar velocidades por encima de los 14 kilómetros por hora, deben disponer obligatoriamente de un seguro de responsabilidad civil.
El incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones económicas que ascienden a 300 euros cuando el patinete se encuentra en circulación y a 200 euros si no lo está.
Quedan excluidos de esta obligación, de momento, los vehículos personales ligeros, es decir, aquellos que alcanzan una velocidad máxima de entre 6 y 25 km/h cuando su peso es inferior a 25 kilos, o de entre 6 y 14 km/h si superan ese peso.
