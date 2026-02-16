TRAFIKOA
Ertzaintza aste honetan hasiko da isunak jartzen baliza ez erabiltzeagatik

Baliza ez edukitzea edo baliza ez erabiltzea arau-hauste arintzat hartzen da, eta 80 euroko isuna dakar.

V16 baliza.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintza aste honetan hasiko da matxurak eta istripuak seinalatzeko baliza ez edukitzeagatik zigortzen, 80 euroko isunarekin, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak iragarri duenez.

Joan den urtarrilaren 1etik derrigorrezkoa da V16 balizak ibilgailuan eramatea eta beharrezkoa denean erabiltzea. Neurri berri hori martxan jarri zenetik, Ertzaintzak informazioa eman du eta lan pedagogikoa egin du gidarien artean.

Informazio fase horren ondoren, Ertzaintza aste honetatik aurrera hasiko da V16 balizarekin lotutako arau-hausteak zigortzen.

Baliza ez edukitzea zein baliza ez erabiltzea arau-hauste arintzat hartzen da, eta 80 euroko isuna dakar. Zigor berbera jartzen zen lehen triangeluen kasuan.

V16 baliza Espainiako Estatu osoan arriskuaz ohartarazteko baimendutako gailu bakarra da, larrialdietako triangeluen ordezkoa.

Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gogorarazi du urtarrilaren 26tik aurrera mugikortasun pertsonaleko ibilgailuek, patinete elektrikoek barne, 25 kilogramotik gorako pisua badute eta 14 km/h-tik gorako abiadurara irits badaitezke, erantzukizun zibileko asegurua izan behar dutela, nahitaez.

Betebehar hori urratzeak 300 euroko isun ekonomikoa dakar patinetea zirkulazioan dagoenean, eta 200 eurokoa ez dagoenean.

Betebehar horretatik kanpo geratzen dira, oraingoz, ibilgailu pertsonal arinak, hau da, gehienez ere 25 km/h arteko abiadura hartzen eta 25 kilo baino gutxiago pisatzen dutenak, eta 14 km/h arteko abiadura hartu eta 25 kilo baino gehiago pisatzen dutenak.

Trafiko Istripuak Ertzaintza Gizartea

