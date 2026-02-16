Metro Bilbao restablece el servicio entre Plentzia e Ibarbengoa 

El servicio de metro entre las estaciones de Plentzia e Ibarbengoa ha estado suspendido esta mañana durante casi dos horas, según ha informafo Metro bilbao en sus redes sociales.

Un fallo en el suministro eléctrico ha obligado a detener el servicio.

Para las 12:30 horas han restablecido el servicio, tras solucionar la incidencia.