Metro Bilbao restablece el servicio entre Plentzia e Ibarbengoa 

Un fallo en el suministro eléctrico ha obligado a detener el servicio durante casi dos horas.

GRAFCAV5904. BILBAO, 03/11/2025.-Usuarios en la estación de metro de Sarriko, donde se cumple 30 años de andadura de Metro Bilbao, donde este lunes han presentado los actos de celebración organizados con tal motivo. EFE/Luis Tejido
EITB

El servicio de metro entre las estaciones de Plentzia e Ibarbengoa ha estado suspendido esta mañana durante casi dos horas, según ha informafo Metro bilbao en sus redes sociales.

Un fallo en el suministro eléctrico ha obligado a detener el servicio.

Para las 12:30 horas han restablecido el servicio, tras solucionar la incidencia.

