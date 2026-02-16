Badabil Plentziako eta Ibarbengoako geltokien arteko metro zerbitzua
Hornidura elektrikoan izandako akats baten ondorioz, ia bi orduz egon da etenda bi geltoki horien arteko tren zerbitzua.
Plentziako eta Ibarbengoako geltokien arteko metro zerbitzua etenda egon da goizean, Metro Bilbaok bere sare sozialen bidez jakinarazi duenez.
Antza denez, hornidura elektrikoan izandako akats baten ondorioz gelditu behar izan dute zerbitzua.
12:30erako, baina, matxura konpondu eta zerbitzua berrezarri dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Ertzaintza aste honetan hasiko da isunak jartzen baliza ez erabiltzeagatik
Baliza ez edukitzea edo baliza ez erabiltzea arau-hauste arintzat hartzen da, eta 80 euroko isuna dakar.
Gasteizko San Frantzisko elizan lanak egiten hasi dira, gehiago hondatu ez dadin
Martxoaren 3ko biktimen memorialaren egoitza izango dena narriatzen ari da, eta "kaltea areagotzeko arriskua dago, berehala esku hartzen ez bada".
Gizon bat hil da autoarekin kamioi baten kontra jota, Azkoienen
Aurrez aurre jo du kamioia 49 urteko auto-gidariak, eta lekuan bertan hil da.
Alberto Martinezek iragarri du 21 neurri ezarriko dituela eta kartilla digitala izango dela, iraungitako txertoen gaineko batzordean
Sailak 84 akats atzeman ditu, 2025ean emandako 168.841 dosi berrikusi ditu, eta indartze-plan bat aktibatu du 1,5 milioi euroko inbertsioarekin, txertaketa-sisteman "akatsik eza" lortzeko bidean aurrera egiteko.
Uholde arriskuari aurre egiteko planaren larrialdi aurreko fasea aktibatu dute Nafarroan
SOS Nafarroak abian jarri du euriteei eta ibai-emarien bilakaerari aurre egiteko plana.
Hamar polizietatik seik uste dute segurtasunik eza hedatu dela, Esan sindikatuaren arabera
Ertzaintzako eta udaltzaingoetako agenteen % 82k uste dute delitugileek "benetako ondoriorik ez" izateak sentsazio hori areagotzen duela.
Bilboko metroaren tren bat hustu dute Leioan, mugikor baten bateriak eztanda egin baitu
Gertakaria 08:30ean izan da, beteta zihoan konboi batean, eta ez da zerbitzua eten beharrik izan.
Egoera baretu egin da ibaietan, baina iragarrita dauden euriteek adi egotera behartzen dute
Castejonen Ebro da maila laranjan eta aurrealerta egoeran jarraitzen duen bakarra. Araban, Uribarri Ganboako urtegiak kezka eragiten du, azken orduotan hirukoiztu egin baita askatzen ari den ur kopurua.
Ega Andosillan bere onera itzulita, Castejonen bakarrik jarraitzen du indarrean prealerta egoerak
Ebroren ur emaria gertutik ari dira zaintzen Castejon parean. Errepideei dagokienez, A-15eko errei bat itxita dago eta bigarren mailako bi errepide ere itxita daude Nafarroan, uholdeen eraginez.