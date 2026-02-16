Metroa
Badabil Plentziako eta Ibarbengoako geltokien arteko metro zerbitzua

Hornidura elektrikoan izandako akats baten ondorioz, ia bi orduz egon da etenda bi geltoki horien arteko tren zerbitzua.

GRAFCAV5904. BILBAO, 03/11/2025.-Usuarios en la estación de metro de Sarriko, donde se cumple 30 años de andadura de Metro Bilbao, donde este lunes han presentado los actos de celebración organizados con tal motivo. EFE/Luis Tejido
EITB

Plentziako eta Ibarbengoako geltokien arteko metro zerbitzua etenda egon da goizean, Metro Bilbaok bere sare sozialen bidez jakinarazi duenez.

Antza denez, hornidura elektrikoan izandako akats baten ondorioz gelditu behar izan dute zerbitzua.

12:30erako, baina, matxura konpondu eta zerbitzua berrezarri dute. 

Plentzia Bizkaia Metro Bilbao

