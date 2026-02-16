Navarra activa 4,7 millones para acelerar el uso del coche eléctrico
Navarra ha puesto en marcha el programa de ayudas “Tximista Auto”, dotado con 4,7 millones de euros de fondos propios, para impulsar la compra de vehículos eléctricos y ampliar la red de puntos de recarga en la comunidad.
Del presupuesto total, 3,7 millones se destinan a la adquisición de vehículos eléctricos y un millón a la instalación de infraestructuras de recarga. El consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha presentado la iniciativa destacando que el objetivo es acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica y reforzar la industria europea de proximidad.
El plan contempla ayudas directas de hasta 5.500 euros para vehículos eléctricos puros ensamblados por empresas europeas y de hasta 3.000 euros para los fabricados fuera de Europa, apostando así por fortalecer el tejido industrial del entorno.
Durante la presentación, en Pamplona, la responsable de recarga pública de Iberdrola, Ainhoa Garmendia, ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada. La compañía cuenta actualmente con unos 350 puntos de recarga en Navarra.
Por su parte, el presidente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos, Carlos Sagüés, ha señalado que Navarra ya supera el objetivo de electrificación del parque móvil, con un 34,2 % de vehículos electrificados.
Cabe recordar que desde 2021, a través del programa estatal MOVES, el Gobierno de Navarra ha gestionado más de 8.500 solicitudes de ayudas para vehículos eléctricos y puntos de recarga, por un total de 30,7 millones de euros. Ante la elevada demanda, en diciembre de 2025 el Ejecutivo central amplió en cinco millones los fondos destinados a la comunidad.
Te puede interesar
Las intensas lluvias elevan a nivel amarillo por desbordamiento las estaciones de Abetxuko, Jaizubia, Sangroniz y Mungia
Según ha informado Euskalmete, seguirá lloviendo casi sin parar durante lo que resta de día, especialmente en la vertiente cantábrica.
El río Butrón se desborda a su paso por Mungia
Las intensas lluvias han provocado el desbordamiento del río Butrón a su paso por Mungia, y el Ayuntamiento del municipio vizcaíno ha recomendado que se muevan los coches a zonas altas.
Reanudan la búsqueda de la persona desaparecida en el río Bidasoa en Irun
Había sido sorprendido, junto a otro hombre, forzando las cajas de dinero de una zona de lavado de vehículos. El otro presunto implicado en el robo ya ha sido detenido.
Un hombre mata a su expareja en Benicàssim
El presunto agresor, de 70 años, ha sido detenido y se encuentra en dependencias policiales. La mujer, de 64 años, ha sido trasladada en estado crítico al Hospital General de Castellón, donde ha fallecido.
La Ertzaintza comenzará esta semana a sancionar la falta de baliza
No tener la baliza o la no utilización de la misma se considera una infracción leve, que conlleva una sanción de 80 euros..
Arrancan las obras en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria para evitar que se deteriore más
La que será sede del memorial de víctimas del 3 de marzo sufre “degradación”, y "riesgo de aumento de daños en el caso de no intervenir de manera inmediata".
Fallece un hombre de 49 años en un accidente entre un coche y un camión en Peralta
El siniestro se ha producido cuando el coche en el que circulaba el fallecido ha colisionado frontalmente contra un camión.
Metro Bilbao restablece el servicio entre Plentzia e Ibarbengoa
Un fallo en el suministro eléctrico ha obligado a detener el servicio durante casi dos horas.
Alberto Martínez anuncia 21 medidas y una cartilla digital tras la incidencia con vacunas caducadas
El Departamento ha detectado 84 errores en la administración de vacunas caducadas, revisado 168.841 dosis de 2025 y activa un plan de refuerzo con 21 medidas y una inversión de 1,5 millones de euros para avanzar hacia el “error cero” en el sistema de vacunación.