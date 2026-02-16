Navarra activa 4,7 millones para acelerar el uso del coche eléctrico

Navarra ha puesto en marcha el programa de ayudas “Tximista Auto”, dotado con 4,7 millones de euros de fondos propios, para impulsar la compra de vehículos eléctricos y ampliar la red de puntos de recarga en la comunidad.

Del presupuesto total, 3,7 millones se destinan a la adquisición de vehículos eléctricos y un millón a la instalación de infraestructuras de recarga. El consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha presentado la iniciativa destacando que el objetivo es acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica y reforzar la industria europea de proximidad.

El plan contempla ayudas directas de hasta 5.500 euros para vehículos eléctricos puros ensamblados por empresas europeas y de hasta 3.000 euros para los fabricados fuera de Europa, apostando así por fortalecer el tejido industrial del entorno.

Durante la presentación, en Pamplona, la responsable de recarga pública de Iberdrola, Ainhoa Garmendia, ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada. La compañía cuenta actualmente con unos 350 puntos de recarga en Navarra.

Por su parte, el presidente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos, Carlos Sagüés, ha señalado que Navarra ya supera el objetivo de electrificación del parque móvil, con un 34,2 % de vehículos electrificados.

Cabe recordar que desde 2021, a través del programa estatal MOVES, el Gobierno de Navarra ha gestionado más de 8.500 solicitudes de ayudas para vehículos eléctricos y puntos de recarga, por un total de 30,7 millones de euros. Ante la elevada demanda, en diciembre de 2025 el Ejecutivo central amplió en cinco millones los fondos destinados a la comunidad.