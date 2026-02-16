Nafarroak 4,7 milioi aktibatu ditu auto elektrikoaren erabilera bizkortzeko
Nafarroako Gobernuak "Tximista Auto" laguntza-programa jarri du martxan, 4,7 milioi euroko funts propioak dituena, ibilgailu elektrikoen erosketa bultzatzeko eta kargatzeko puntuen sarea handitzeko.
Aurrekontu osotik 3,7 milioi ibilgailu elektrikoak erosteko erabiliko dira eta milioi bat, berriz, kargatzeko azpiegiturak jartzeko. Mikel Irujo Industria, Trantsizio Ekologiko eta Digitaleko kontseilariak aurkeztu du ekimena, eta nabarmendu du helburua dela mugikortasun elektrikorako trantsizioa bizkortzea eta hurbileko Europako industria indartzea.
Planak 5.500 eurorainoko laguntza zuzenak aurreikusten ditu Europako enpresek ekoitzitako ibilgailu elektriko puruentzat, eta 3.000 eurorainokoak Europatik kanpo fabrikatutakoentzat, horrela inguruko industria-ehuna indartzearen aldeko apustua eginez.
Ainhoa Garmendia Iberdrolako kargatze publikoaren arduradunak Iruñean egindako aurkezpenean, lankidetza publiko-pribatuaren garrantzia azpimarratu du. Gaur egun 350 kargatzeko gune inguru ditu konpainiak Nafarroan.
Bestalde, Carlos Sagues Ibilgailuak Konpontzeko Tailerren Nafarroako Elkarteko presidenteak adierazi duenez, Nafarroak dagoeneko ibilgailu elektrifikatuen % 34,2 gainditzen du, aurrez ezarritako elektrifikatzeko helburua gaindituz.
Gogoratu behar da 2021az geroztik, MOVES Estatuko programaren bidez, Nafarroako Gobernuak ibilgailu elektrikoetarako laguntzen 8.500 eskaera baino gehiago kudeatu dituela, 30,7 milioi euro guztira.
