Mueren cinco jóvenes en el incendio de un trastero en Manlleu (Barcelona)

18:00 - 20:00
Lugar del incendio. Foto: EFE.
Los cinco jóvenes usaban el trastero como un "punto de encuentro", y no se sabé que hacían allí cuando se ha producido el fuego. La hipótesis que ya se ha descartado es que el trastero funcionara como infravivienda, apuntan desde los mossos.

