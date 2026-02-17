Sutea
Bost gazte hil dira Manlleun (Bartzelona), trasteleku batean izandako sutean

Sutearen lekua. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Bost gazteek "elkargune" gisa erabiltzen zuten trastelekua, eta oraindik ez dago argi zer egiten ari ziren sua piztu denean. Mossoek baztertu egin dute trastelekua bizitoki bezala erabiltzen zutela.

