La comunidad musulmana de Euskadi inicia hoy el ramadán, mes de ayuno y reflexión

La confesión no católica más numerosa en Euskadi inicia un periodo marcado por la reflexión espiritual y la vida en comunidad. Se estima que alrededor del 4 % de la población vasca profesa esta religión.
BEIRUT (Lebanon), 17/02/2026.- Muslims perform an evening prayer called 'Tarawih' on the first eve of the Islamic holy fasting month of Ramadan at Muhammad al-Amin Mosque in downtown Beirut, Lebanon, 17 February 2026. The start of Ramadan in Lebanon is on 18 February 2026, depending on the sighting of the crescent moon. Muslims around the world celebrate the holy month of Ramadan by praying during the night time and abstaining from eating, drinking, and sexual acts during the period between sunrise and sunset. (Líbano) EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Euskadiko musulmanen komunitateak ramadana hasi du, baraualdia eta hausnarketa
El ramadán ha comenzado este miércoles para millones de musulmanes en todo el mundo, en torno a 2.000 millones, y para unas 100.000 personas en Hego Euskal Herria. Se trata de un mes sagrado dedicado al ayuno, la oración, la reflexión y la caridad, que conmemora el momento en el que Alá reveló el Corán al profeta Mahoma.

Durante este periodo, los fieles se abstienen de comer y beber desde la salida hasta la puesta del sol, además de evitar mantener relaciones sexuales, fumar o mentir durante las horas diurnas. El ayuno diario se rompe al anochecer con una comida conocida como iftar, que suele compartirse en familia o en comunidad.

El ayuno es obligatorio para los adultos sanos, aunque existen excepciones para personas enfermas, viajeras, menores, ancianas o mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, que pueden recuperar los días más adelante si así lo establece la tradición.

En Euskadi, donde la comunidad musulmana es la confesión no católica más numerosa, las mezquitas y centros de culto intensifican su actividad durante estas semanas. Además del componente religioso, el ramadán refuerza los lazos comunitarios y familiares.

