El ramadán ha comenzado este miércoles para millones de musulmanes en todo el mundo, en torno a 2.000 millones, y para unas 100.000 personas en Hego Euskal Herria. Se trata de un mes sagrado dedicado al ayuno, la oración, la reflexión y la caridad, que conmemora el momento en el que Alá reveló el Corán al profeta Mahoma.

Durante este periodo, los fieles se abstienen de comer y beber desde la salida hasta la puesta del sol, además de evitar mantener relaciones sexuales, fumar o mentir durante las horas diurnas. El ayuno diario se rompe al anochecer con una comida conocida como iftar, que suele compartirse en familia o en comunidad.

El ayuno es obligatorio para los adultos sanos, aunque existen excepciones para personas enfermas, viajeras, menores, ancianas o mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, que pueden recuperar los días más adelante si así lo establece la tradición.

En Euskadi, donde la comunidad musulmana es la confesión no católica más numerosa, las mezquitas y centros de culto intensifican su actividad durante estas semanas. Además del componente religioso, el ramadán refuerza los lazos comunitarios y familiares.