Euskadiko musulmanen komunitateak ramadana hasiko du gaur, baraualdia eta hausnarketa ardatz dituen hilabetea
Katolikoa ez den konfesio ugariena da Euskadin, biztanleriaren % 4 inguru. Gogoeta espiritualak eta komunitate-bizitzak markatutako garaia hasiko dute gaur.
Mundu osoko milioika musulmanek, 2.000 milioi inguruk, eta 100.000 lagun inguruk Hego Euskal Herrian, ramadana hasiko dute gaur. Hilabete sakratua da, barauari, otoitzari, hausnarketari eta karitateari eskainia, Alak Mahoma profetari Korana ezagutzera eman zion unea gogoratzen duena.
Aldi horretan, fededunek ez dute jatekorik eta edaterik egiten eguzkia irteten denetik sartzen denera arte, eta ez dute sexu-harremanik izaten, erretzen edo gezurrik esaten eguneko orduetan. Eguneko baraua iluntzean hausten da iftar izenez ezagutzen den bazkari batekin, familian edo komunitatean partekatzen dena.
Baraua nahitaezkoa da heldu osasuntsuentzat, baina salbuespenak daude gaixoentzat, bidaiarientzat, adingabeentzat, adinekoentzat edo haurdun dauden edo edoskitzaroan dauden emakumeentzat, eta horiek hurrengo egunetan berreskura ditzakete, tradizioak hala ezartzen badu.
Euskadin, komunitate musulmana da katolikoa ez den konfesio ugariena, eta meskitek eta gurtza-zentroek jarduera areagotuko dute aste hauetan. Erlijioaz gain, ramadanak lotura komunitarioak eta familiarrak indartzen ditu.
