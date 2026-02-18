ERLIJIOA
Euskadiko musulmanen komunitateak ramadana hasiko du gaur, baraualdia eta hausnarketa ardatz dituen hilabetea

Katolikoa ez den konfesio ugariena da Euskadin, biztanleriaren % 4 inguru.  Gogoeta espiritualak eta komunitate-bizitzak markatutako garaia hasiko dute gaur.

BEIRUT (Lebanon), 17/02/2026.- Muslims perform an evening prayer called 'Tarawih' on the first eve of the Islamic holy fasting month of Ramadan at Muhammad al-Amin Mosque in downtown Beirut, Lebanon, 17 February 2026. The start of Ramadan in Lebanon is on 18 February 2026, depending on the sighting of the crescent moon. Muslims around the world celebrate the holy month of Ramadan by praying during the night time and abstaining from eating, drinking, and sexual acts during the period between sunrise and sunset. (Líbano) EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Mundu osoko milioika musulmanek, 2.000 milioi inguruk, eta 100.000 lagun inguruk Hego Euskal Herrian, ramadana hasiko dute gaur. Hilabete sakratua da, barauari, otoitzari, hausnarketari eta karitateari eskainia, Alak Mahoma profetari Korana ezagutzera eman zion unea gogoratzen duena.

Aldi horretan, fededunek ez dute jatekorik eta edaterik egiten eguzkia irteten denetik sartzen denera arte, eta ez dute sexu-harremanik izaten, erretzen edo gezurrik esaten eguneko orduetan. Eguneko baraua iluntzean hausten da iftar izenez ezagutzen den bazkari batekin, familian edo komunitatean partekatzen dena.

Baraua nahitaezkoa da heldu osasuntsuentzat, baina salbuespenak daude gaixoentzat, bidaiarientzat, adingabeentzat, adinekoentzat edo haurdun dauden edo edoskitzaroan dauden emakumeentzat, eta horiek hurrengo egunetan berreskura ditzakete, tradizioak hala ezartzen badu.

Euskadin, komunitate musulmana da katolikoa ez den konfesio ugariena, eta meskitek eta gurtza-zentroek jarduera areagotuko dute aste hauetan. Erlijioaz gain, ramadanak lotura komunitarioak eta familiarrak indartzen ditu.

