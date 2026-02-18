La salida de un eje en un tren de Cercanías en Zabalburu provoca retrasos en las líneas C1 y C2
La salida de un eje de un tren de Cercanías de Renfe en la estación de Zabalburu, en Bilbao, ha provocado retrasos en las líneas C1 y C2, según ha informado Adif.
El incidente se ha registrado pasadas las 8:00 horas de este miércoles. La avería ha afectado a la circulación ferroviaria en plena hora punta, lo que ha generado demoras en ambos sentidos en las citadas líneas.
Desde Adif han señalado que se han movilizado los medios necesarios para solventar la incidencia lo antes posible y restablecer la normalidad en el servicio.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas de la salida del eje ni sobre el alcance exacto de los retrasos.
Será noticia: documental sonoro "Memoria contra el olvido", comienza el ramadán y aviso amarillo por viento
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La comunidad musulmana de Euskadi inicia hoy el ramadán, mes de ayuno y reflexión
La confesión no católica más numerosa en Euskadi inicia un periodo marcado por la reflexión espiritual y la vida en comunidad. Se estima que alrededor del 4 % de la población vasca profesa esta religión.
'Memoria contra el olvido': testimonios exclusivos y audios inéditos de la masacre del 3 de Marzo
En el 50 aniversario de la masacre del 3 de Marzo, Radio Vitoria ha creado una serie documental auditiva de diez episodios, con testimonios exclusivos y audios inéditos. Hoy el proyecto se ha presentado en el Palacio Villa Suso de Vitoria-Gasteiz, en un acto conducido por los periodistas Ismael Diaz de Mendibil y Pilar Ruiz de Larrea. El primer capítulo se emitirá mañana, primero en Radio Vitoria, y despúes en la plataforma Guau.
El Gobierno español afirma que ha reconocido como “brutal represión del Estado” la matanza del 3 de marzo
A las preguntas del senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, quien ha considerado que "ha llegado el momento de asumir responsabilidades", Ángel Víctor Torres ha respondido que las leyes de memoria histórica y democrática incluyen a las víctimas y recordado que la iglesia de Zaramaga será declarada lugar de memoria democrática en el 50 aniversario.
Reabierta la N-634 entre Zarautz y Getaria tras retirar el desprendimiento de la roca de grandes dimensiones
La carretera N-634 entre las localidades guipuzcoanas de Zarautz y Getaria se ha reabierto pasadas las 18:15 horas de este martes tras retirar el desprendimiento de la roca de grandes dimensiones que había caído a una red de seguridad por las fuertes lluvias del temporal.
Radio Vitoria presenta "Memoria contra el olvido", un documental sonoro que reconstruye la masacre del 3 de marzo de 1976
Casi medio siglo después, salen a la luz audios inéditos de la policía armada y testimonios de quienes estuvieron allí para que el eco de aquellas balas no se apague nunca. Dirigido por David Sáenz, el documental recoge 30 entrevistas, entre ellas a Rodolfo Martín Villa.
Absueltos los siete activistas que ayudaron a cruzar la frontera a 36 migrantes aprovechando el paso de la Korrika
En marzo de 2024, 36 personas migrantes cruzaron el puente de Santiago de Irun al paso de la Korrika y con la colaboración de varios activistas, siete de los cuales han sido procesados por la Justicia francesa.
El Gobierno Vasco aprueba el aumento del 1,5 % en las retribuciones del personal del sector público
Este incremento se aplicará en la nómina del mes de febrero de 2026 y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero del mismo año.
El Gobierno Vasco aprueba una inversión de 871 millones hasta 2030 destinada a apoyar a las familias, a la infancia y a la adolescencia
Entre las medidas más destacadas se encuentra la ampliación de la ayuda directa de 200 euros mensuales por hijo/a hasta los cuatro años. La ampliación de la medida, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2026, se aprobará durante este trimestre.