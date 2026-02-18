La salida de un eje en un tren de Cercanías en Zabalburu provoca retrasos en las líneas C1 y C2

La salida de un eje de un tren de Cercanías de Renfe en la estación de Zabalburu, en Bilbao, ha provocado retrasos en las líneas C1 y C2, según ha informado Adif.

El incidente se ha registrado pasadas las 8:00 horas de este miércoles. La avería ha afectado a la circulación ferroviaria en plena hora punta, lo que ha generado demoras en ambos sentidos en las citadas líneas.

Desde Adif han señalado que se han movilizado los medios necesarios para solventar la incidencia lo antes posible y restablecer la normalidad en el servicio.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas de la salida del eje ni sobre el alcance exacto de los retrasos.