Aldiriko tren baten ardatz bat irten da Zabalburun eta horrek atzerapenak eragin ditu C1 eta C2 lineetan

Gertaera goizeko lehen orduan izan da, Bilbon, eta aldirietako zerbitzuen ohiko zirkulazioari eragin dio.
estacion trapaga tren
Trapagako tren-geltokia. Argazkia: EITB
EITB

Renferen aldiriko tren baten ardatz bat irten da eta horrek atzerapenak eragin ditu C1 eta C2 lineetan, Adifek jakinarazi duenez.

Ezbeharra asteazken honetako 08:00ak aldera jazo da. Matxurak trenen zirkulazioari eragin dio puntako orduan, eta atzerapenak eragin ditu bi noranzkoetan aipatutako lineetan.

Adifetik adierazi dutenez, beharrezko bitartekoak mobilizatu dira gorabehera ahalik eta lasterren konpontzeko eta zerbitzuan normaltasuna berrezartzeko.

Oraingoz, ez dute zehaztasun gehiagorik eman ardatzetik irteteko arrazoiei buruz, ezta atzerapenen irismen zehatzari buruz ere.

