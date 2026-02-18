PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: documental sonoro "Memoria contra el olvido", comienza el ramadán y aviso amarillo por viento

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Euskaraz irakurri: Berria izango da: "Oroimena ahanzturaren aurka" soinu-dokumentala, ramadana hasiko da eta abisu horia haizeagatik
author image

EITB

Última actualización

Los principales temas que se abordarán hoy, 18 de febrero de 2026, a continuación:

- 'Memoria contra el olvido': En el 50 aniversario de la masacre del 3 de Marzo, Radio Vitoria ha creado una serie documental auditiva de diez episodios, con testimonios exclusivos y audios inéditos. El primer capítulo se emitirá hoy en Radio Vitoria y en la plataforma Guau. 

- Comienza el ramadán: Pistoletazo de salida para el ramadán para millones de musulmanes en todo el mundo, en torno a 2.000 millones, y para unas 100.000 personas en Hego Euskal Herria. Se trata de un mes sagrado dedicado al ayuno, la oración, la reflexión y la caridad, que conmemora el momento en el que Alá reveló el Corán al profeta Mahoma.

- Aviso amarillo por viento: Para este miércoles se establecerá el aviso amarillo hasta las seis de la tarde. La previsión es que las rachas de viento del suroeste puedan superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste. En áreas no expuestas las rachas de viento se pueden situar entre los 60-80 km/h.

    'Memoria contra el olvido': testimonios exclusivos y audios inéditos de la masacre del 3 de Marzo

    En el 50 aniversario de la masacre del 3 de Marzo, Radio Vitoria ha creado una serie documental auditiva de diez episodios, con testimonios exclusivos y audios inéditos. Hoy el proyecto se ha presentado en el Palacio Villa Suso de Vitoria-Gasteiz, en un acto conducido por los periodistas Ismael Diaz de Mendibil y Pilar Ruiz de Larrea. El primer capítulo se emitirá mañana, primero en Radio Vitoria, y despúes en la plataforma Guau. 

    El Gobierno español afirma que ha reconocido como “brutal represión del Estado” la matanza del 3 de marzo

    A las preguntas del  senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, quien ha considerado que "ha llegado el momento de asumir responsabilidades", Ángel Víctor Torres ha respondido que las leyes de memoria histórica y democrática incluyen a las víctimas y recordado que la iglesia de Zaramaga será declarada lugar de memoria democrática en el 50 aniversario.

