Será noticia: documental sonoro "Memoria contra el olvido", comienza el ramadán y aviso amarillo por viento

Los principales temas que se abordarán hoy, 18 de febrero de 2026, a continuación:

- 'Memoria contra el olvido': En el 50 aniversario de la masacre del 3 de Marzo, Radio Vitoria ha creado una serie documental auditiva de diez episodios, con testimonios exclusivos y audios inéditos. El primer capítulo se emitirá hoy en Radio Vitoria y en la plataforma Guau.

- Comienza el ramadán: Pistoletazo de salida para el ramadán para millones de musulmanes en todo el mundo, en torno a 2.000 millones, y para unas 100.000 personas en Hego Euskal Herria. Se trata de un mes sagrado dedicado al ayuno, la oración, la reflexión y la caridad, que conmemora el momento en el que Alá reveló el Corán al profeta Mahoma.

- Aviso amarillo por viento: Para este miércoles se establecerá el aviso amarillo hasta las seis de la tarde. La previsión es que las rachas de viento del suroeste puedan superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste. En áreas no expuestas las rachas de viento se pueden situar entre los 60-80 km/h.