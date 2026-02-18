TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: "Memoriaren indarra" soinu-dokumentala, ramadana hasiko da eta abisu horia haizeagatik

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento, protagonistas de la jornada de hoy con avisos naranja y amarillo en gran parte de Andalucía. A 13 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Andalucía vuelve a estar bajo la influencia de intensas lluvias, con avisos de nivel naranja y amarillo activos para este jueves en gran parte de la comunidad autónoma. El aviso naranja por lluvias se encuentra en el Litoral, Andévalo y Condado (Huelva), a partir de las 12.00 horas y hasta la media noche del día 14, mientras que el aviso amarillo por lluvias y tormentas se declara en Huelva, en Sevilla, Cádiz y Córdoba. María José López / Europa Press 13/11/2025
Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 18an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Ramadana hasiko da: Mundu osoko milioika musulmanek, 2.000 milioi inguru, eta Hego Euskal Herriko 100.000 pertsonarentzat. Hilabete sakratua da, barauari, otoitzari, hausnarketari eta karitateari eskainia, Alak Mahoma profetari Korana ezagutzera eman zionekoa.

- Abisu horia haizeagatik: Asteazken honetarako, abisu horia ezarriko da arratsaldeko seiak arte. Hego-mendebaldeko haize-boladek 100 km/h-ko abiaduran baino gogorrago joko dute haizeguneetan, bereziki mendebaldeko mendi inguruetan. Haize-begiak ez diren lekuetan, haize-boladak 60-80 km/h artekoak izan daitezke.

    'Oroimenaren indarra', Martxoaren 3ko sarraskiari buruzko audio eta elkarrizketa bilduma

    Martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurrenean, Radio Vitoriak hamar ataleko dokumentala ondu du, elkarrizketa esklusiboak eta sekula argitaratu gabeko audioak biltzen dituena. Gaur aurkeztu dute proiektua Gasteizko Villa Suso Jauregian, Ismael Diaz de Mendibil eta Pilar Ruiz de Larrea kazetariek aurkeztutako ekitaldi batean. Lehenengo atala bihar emitituko da; aurrena, Radio Vitorian eskainiko da, eta ondoren, Guau plataforman jarriko dute entzungai. 

