Errenteriako Bertso Eskolako erasoen auzia artxibatu dute, salaketarik ez dagoelako
Ez dago ez Fiskaltzaren salaketarik, ezta biktimaren baten salaketarik ere; hala ere, salaketaren bat aurkeztuz gero, prozedura berriro ireki ahal izango litzateke.
Donostiako Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaitegiko 4. Instrukzio Atalak Errenteriako (Gipuzkoa) Bertso Eskolari lotutako eraso matxisten auzia behin-behinean artxibatzea erabaki du, Fiskaltzak ez duelako salaketarik aurkeztu eta biktimak ere ez duelako salaketarik jarri.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko iturriek jakinarazi dutenez, salaketaren bat aurkeztuko balitz, prozedura berriro ireki ahal izango litzateke eta epaitegian instrukzioa hasiko litzateke.
Iturri horren arabera, Zigor Kodearen 191.1 artikuluak ezartzen duenez, sexu-erasoen eta sexu-jazarpenaren delituak epaitu ahal izateko, beharrezkoa da kaltetuak edo haren legezko ordezkariak salaketa jartzea edo Fiskaltzak kereila ezartzea. Fiskaltzak esku hartuko du, kasuan dauden interes legitimoak baloratuta. Biktima adingabea bada, babes berezia behar duen desgaitasuna edo babesgabe dagoen pertsona bat bada, nahikoa izango da Fiskaltzaren salaketa.
Salaketa “publikoa, ez poliziala”
Errenteriako alkateak, Aizpea Otaegik (EH Bildu), azken asteetan egin dituen adierazpen publikoetan azaldu izan du ez dela izan Bertso Eskolako erasoen auzia ezkutatzeko asmorik. Haren esanetan, biktimaren —17 urteko adingabe baten— borondatea zen “salaketa publikoa egitea, ez poliziala, ezta judiziala ere”.
Nolanahi ere, zentro horri lotutako eraso matxistei buruz egindako salaketa publikoek Errenteriako Udalari Bertso Eskolaren jarduera etetea eragin zioten.
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