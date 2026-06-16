Sobreseen el caso de las agresiones de la Bertso Eskola de Errenteria al no haber denuncia
La plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Donostia/San Sebastián ha acordado el sobreseimiento provisional del caso de las agresiones machistas que afectan a la Bertso Eskola de Errenteria (Gipuzkoa), ya que no existe denuncia de la Fiscalía, ni de ninguna víctima.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, si se presentara alguna denuncia se podría reabrir el procedimiento e iniciar una instrucción en el juzgado.
Las mismas fuentes han precisado que el artículo 191.1 del Código Penal establece que "para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal".
Denuncia “pública, no policial”
La alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi (EH Bildu), ha asegurado en sus intervenciones públicas realizadas las últimas semanas que no ha existido intención de ocultar el caso de las agresiones de la Bertso Eskola de la localidad, sino que la voluntad de la víctima, una menor de 17 años, era hacer "una denuncia pública, no policial ni judicial".
En todo caso, las denuncias públicas sobre las agresiones machistas vinculadas a este centro llevaron al Ayuntamiento de esta localidad a suspender la actividad de la Bertso Eskola.
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