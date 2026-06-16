TAXI ZERBITZUA GASTEIZEN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Taxien Gasteizko ordenantza berriak sektorearen gehiengoaren babesa jaso du eta onartzeko bidean da

Profesionalen segurtasuna eta gauerako gutxieneko zerbitzuak dira hobetu daitezkeen alderdietako batzuk. Zerbitzu horietarako, 50 taxiko partidari eutsiko dio Udalak.

(Foto de ARCHIVO) Taxis en Vitoria-Gasteiz REMITIDA / HANDOUT por AYTO. VITORIA-GASTEIZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/6/2026
Taxiak, Gasteizen zerbitzua hasteko zain. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Udaleko alkateorde eta Espazio Publikoko eta Auzoetako zinegotzi Beatriz Artolazabalek positibotzat jo du taxien sektorearen gehiengoak zerbitzua arautzen duen ordenantza berriari babesa ematea; izan ere, "albiste ona da taxiaren etorkizunerako", adierazi du zinegotziak, eta azaldu du agerian geratu dela "urte eta erdi baino gehiagoan egindako lana bide onean joan dela".

Artolazabalek adierazi duenez, duela hilabete batzuk proposamena atzera bota zen, baina Udalak profesionalekin lanean jarraitu zuen haien proposamenak entzuteko, zalantzak argitzeko eta elkarren jarrerak hurbiltzeko.
  
"Beti uste izan dugu ordenantza ona zela", baloratu du Artolazabalek, eta nabarmendu du "sektorearen babesak" aukera ematen duela "elkarrizketatik taxiaren etorkizunerako beharrezkoa den ordenantza onartzeko fasera pasatzeko".
  
Hala, Udalak talde politikoekin harremanetan jarriko da berriro, ordenantza lehenbailehen onartzeko. Izan ere, azken hilabeteetan hainbat bilera-sorta egin dituzte alderdi politiko guztiekin, eta, Artolazabalek gogorarazi duenez, sektorearen babesa "funtsezko elementua" zen erregulazio berriari babesa emateko.
  
Era berean, administrazio-izapidetzean aurrera egin da, eta, bukatutakoan, jendaurrean jarriko da proiektua eta alegazioak aurkeztu ahal izango dira. Udal-zerbitzuek aztertuko dituzte egiten diren proposamenak.

Gutxieneko zerbitzuak eta segurtasuna

Artolazabalek gogorarazi du, halaber, Udalak konpromisoa hartu duela sektorearekin lan egiten jarraitzeko eta hobetu daitezkeen gaiak lantzeko. Horien artean daude gaueko gutxieneko zerbitzuen antolaketarekin lotutako zenbait alderdi.

Ildo horretan, larunbat goizetan eta jaiegun bezperetan 50 taxi zerbitzua ematen aritzea aurreikusi da (kopuru hori ez da aldatuko, hortaz), hiriaren egungo beharrei behar bezala erantzuten diela iritzita. Hala ere, neurria denbora bat igaro ondoren ebaluatuko dela azaldu du, doikuntzarik egin behar ote den aztertzeko.

Udalak, horrez gain, profesionalen segurtasuna indartzeko aurreikusitako neurriak garatzen jarraituko du, hala nola guardia-zerbitzuetako gorabeheren aurreko erantzuna hobetzea eta ibilgailuetan kamerak, manparak eta bestelako babes-elementuak jartzeko laguntzak bultzatzea.

Taxiak Gasteiz Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X