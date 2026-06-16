La nueva ordenanza del taxi de Vitoria-Gasteiz recibe el respaldo mayoritario del sector y avanza hacia su aprobación
Entre los aspectos susceptibles de mejora figuran la seguridad de los profesionales y los servicios mínimos nocturnos, para los que se mantiene la previsión de 50 taxis.
La teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal, ha valorado positivamente el respaldo mayoritario que el sector del taxi ha otorgado a la nueva ordenanza reguladora del servicio, ya que "es una buena noticia para el futuro del taxi” en la capital alavesa, y confirma que el “trabajo desarrollado durante más de un año y medio ha ido en la buena dirección".
Artolazabal ha señalado que, tras el rechazo inicial de la propuesta hace unos meses, el Ayuntamiento continuó trabajando con los profesionales para escuchar sus planteamientos, resolver dudas y acercar posiciones.
"Siempre hemos creído que estábamos ante una buena ordenanza”, valora Artolazabal, y destaca que "el respaldo del sector permite pasar de la fase de diálogo a la fase de aprobación de una ordenanza necesaria para el futuro del taxi en Vitoria-Gasteiz".
Tras el resultado de la asamblea, el Ayuntamiento retomará los contactos con los grupos políticos con el objetivo de culminar cuanto antes la aprobación de la ordenanza. De hecho, durante los últimos meses se han mantenido varias rondas de reuniones con todas las formaciones políticas y, según ha recordado Artolazabal, el respaldo del sector era un "elemento clave" para valorar su apoyo a la nueva regulación.
Paralelamente, se ha avanzado en la tramitación administrativa, que desembocará en un periodo de exposición pública y presentación de alegaciones, durante el cual podrán plantearse propuestas y mejoras. Estas serán analizadas por los servicios municipales.
Servicios mínimos y seguridad
Artolazabal ha recordado también el compromiso adquirido por el Ayuntamiento para seguir trabajando con el sector en aquellas cuestiones susceptibles de mejora. Entre ellas se encuentran algunos aspectos relacionados con la organización de los servicios mínimos nocturnos.
En este sentido, ha indicado que la previsión de 50 taxis prestando servicio durante las madrugadas de sábados y vísperas de festivos "se mantiene”, ya que considera que responde adecuadamente a las necesidades actuales de la ciudad. No obstante, ha explicado que la medida será evaluada una vez transcurra un período de aplicación, para determinar la necesidad de realizar ajustes.
Asimismo, el Ayuntamiento continuará desarrollando medidas ya previstas para reforzar la seguridad de los profesionales, como mejorar la respuesta ante incidencias durante los servicios de guardia e impulsar ayudas para la instalación de cámaras, mamparas y otros elementos de protección en los vehículos.
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