TAXI VITORIA-GASTEIZ
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La nueva ordenanza del taxi de Vitoria-Gasteiz recibe el respaldo mayoritario del sector y avanza hacia su aprobación

Entre los aspectos susceptibles de mejora figuran la seguridad de los profesionales y los servicios mínimos nocturnos, para los que se mantiene la previsión de 50 taxis.

(Foto de ARCHIVO) Taxis en Vitoria-Gasteiz REMITIDA / HANDOUT por AYTO. VITORIA-GASTEIZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/6/2026
Taxis a la espera de iniciar el servicio en Vitoria-Gasteiz. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Gasteizko taxiaren ordenantza berriak sektorearen gehiengoaren babesa jaso du eta onartzeko bidean da
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal, ha valorado positivamente el respaldo mayoritario que el sector del taxi ha otorgado a la nueva ordenanza reguladora del servicio, ya que "es una buena noticia para el futuro del taxi” en la capital alavesa,  y confirma que el “trabajo desarrollado durante más de un año y medio ha ido en la buena dirección".
  
Artolazabal ha señalado que, tras el rechazo inicial de la propuesta hace unos meses, el Ayuntamiento continuó trabajando con los profesionales para escuchar sus planteamientos, resolver dudas y acercar posiciones.
  
"Siempre hemos creído que estábamos ante una buena ordenanza”, valora Artolazabal, y destaca que "el respaldo del sector permite pasar de la fase de diálogo a la fase de aprobación de una ordenanza necesaria para el futuro del taxi en Vitoria-Gasteiz".
  
Tras el resultado de la asamblea, el Ayuntamiento retomará los contactos con los grupos políticos con el objetivo de culminar cuanto antes la aprobación de la ordenanza. De hecho, durante los últimos meses se han mantenido varias rondas de reuniones con todas las formaciones políticas y, según ha recordado Artolazabal, el respaldo del sector era un "elemento clave" para valorar su apoyo a la nueva regulación.
  
Paralelamente, se ha avanzado en la tramitación administrativa, que desembocará en un periodo de exposición pública y presentación de alegaciones, durante el cual podrán plantearse propuestas y mejoras. Estas serán analizadas por los servicios municipales.

Servicios mínimos y seguridad

Artolazabal ha recordado también el compromiso adquirido por el Ayuntamiento para seguir trabajando con el sector en aquellas cuestiones susceptibles de mejora. Entre ellas se encuentran algunos aspectos relacionados con la organización de los servicios mínimos nocturnos.
  
En este sentido, ha indicado que la previsión de 50 taxis prestando servicio durante las madrugadas de sábados y vísperas de festivos "se mantiene”, ya que considera que responde adecuadamente a las necesidades actuales de la ciudad. No obstante, ha explicado que la medida será evaluada una vez transcurra un período de aplicación, para determinar la necesidad de realizar ajustes.
  
Asimismo, el Ayuntamiento continuará desarrollando medidas ya previstas para reforzar la seguridad de los profesionales, como mejorar la respuesta ante incidencias durante los servicios de guardia e impulsar ayudas para la instalación de cámaras, mamparas y otros elementos de protección en los vehículos.

 

Taxis Vitoria-Gasteiz Sociedad

Te puede interesar

sutea oltza olza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Un incendio en Cendea de Olza obliga a desalojar tres viviendas en Gazólaz por prevención

Un incendio que se ha declarado este lunes en un campo de cereal sin cosechar en Cendea de Olza, ha obligado a desalojar tres viviendas en Gazólaz por prevención. El fuego se ha desatado sobre las 18:12 horas y ha afectado también a un pinar. Los bomberos han declarado el incendio estabilizado sobre las 20:30 horas y permanecerán realizando labores de remate y refresco durante toda la noche.

Tolosako ospitalea hartuko duen orubea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El nuevo Hospital de Tolosa avanza hacia su adjudicación entre las críticas de EH Bildu por posibles recortes

El consejero Alberto Martínez confía en que la redacción del proyecto se adjudique esta semana, lo que permitirá iniciar las obras en 2028 y concluirlas en 2031. Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha criticado con dureza el documento y ha advertido de que, bajo este planteamiento, la OSI Tolosaldea "va a ofrecer menos servicios que ahora".
Cargar más
Publicidad
X