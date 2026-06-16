Jaurlaritzak eta EHUko errektoreak premiazko bilera egingo dute arratsaldean, Euskara azterketetako zeroen polemikagatik
Unibertsitate eta Hezkuntza sailburuak Joxerramon Bengoetxearekin bilduko dira. Ubarretxena bozeramaileak azkartasuna eskatuz eta zuzenketak unibertsitatearen esku daudela esanez egindako adierazpenen ostean, EHUk erantzun du "prozesu osoa Eusko Jaurlaritzarekin batera" garatzen dela.
Eusko Jaurlaritzak "bizkor, garden eta zorrotz" jokatzea eskatu dio EHUri Unibertsitatera Sartzeko Probako (USaP) Euskara azterketak berrikusteko, hainbat ikaslek zeroko nota dutela salatu ostean. Egoera horri dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza eta Unibertsitate sailburu Begoña Pedrosak eta Juan Ignacio Pérez Iglesiasek Joxerramon Bengoetxea errektorearekin hitz egingo dute. Jaurlaritzak egindako eskaera horren ondoren, EHUk ohar baten bidez argitu du "prozesu guztia" Eusko Jaurlaritzarekin "lankidetzan" egiten dela eta ebaluaziorako epaimahaiak unibertsitateko eta Bigarren Hezkuntzako irakasleek osatzen dituztela.
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak goizean azaldu duenez, bi sailburuen eta EHUko errektorearen arteko bilera astearte honetan izango da. Mahai gainean izango dute USaP-ean A ereduan (euskara ikasgai gisa) matrikulatutako hainbat ikasle bizkaitarrek lortutako zeroen gaia.
Gobernu Kontseiluaren bileraren ondoren, Ubarretxenak adierazi du ulertzen duela familien kezka, eta gogorarazi du azterketak egiteko eta zuzentzeko prozedura eta horien berrikuspena EHUri soilik dagozkiola.
"Orain zorroztasuna, gardentasuna eta bizkortasuna espero ditugu. Berrikuspen prozedura irekita dago eta berme handienekin garatu behar da. Bi kontseilariek premiazko bilera eskatu diote errektoreari, eta gaur arratsaldean egingo da", adierazi du kazetarien galderei erantzunez.
EHUk nabarmendu du Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean egiten duten prozesua dela
Ubarretxenaren adierazpenen ondoren, unibertsitate publikoak ohar bat argitaratu du, eta bertan azaldu du USaPeko "prozesu guztia Eusko Jaurlaritzarekin batera" garatzen dela. EHUk adierazi duenez, "Proba antolatzea, koordinatzea eta gainbegiratzea batzorde misto bati dagokio. Kide anitzeko organo hori Hezkuntzako sailburuordeak izendatzen du, eta Eusko Jaurlaritzako bost ordezkarik eta Unibertsitateko beste bost kidek osatzen dute".
Era berean, azpimarratu du "ebaluazio-epaimahaiak unibertsitateko irakasleek eta Bigarren Hezkuntzako irakasleek osatzen" dituztela, eta bi erakundeek "prozesuaren fase guztietan" parte hartuko dutela bermatzen dutela.
Bestalde, EHUk azpimarratu du proben zuzenketa "proben zuzenketa objektibotasun, anonimotasun eta konfidentzialtasun irizpide zorrotzen arabera egiten dela. Epaimahaikideek ez dute inoiz ezagutzen aztertutako ikasleen nortasuna, ezta ikasle horien jatorrizko ikastetxea ere; hain zuzen ere, tratu-berdintasuna eta ebaluazioen inpartzialtasuna bermatzeko".
Halaber, gogora ekarri du, azkartasun-eskaerari dagokienez, EHUk gogorarazi du "ezarritako prozedurak legez zehaztutako epeak" dituela, eta tartean dauden "alderdi guztiek ezagutzen" dituztela.
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