El Gobierno Vasco se reúne de urgencia con el rector de la EHU por los ceros en los exámenes de euskera

El Gobierno Vasco ha pedido hoy a la EHU "celeridad, transparecia y rigor" en la revisión de los exámenes de euskera de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) calificados con un cero, situación sobre la que los consejeros de Educación y de Universidades del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa y Juan Ignacio Pérez Iglesias, hablarán hoy con el rector Joxerramon Bengoetxea. Tras esta petición del Ejecutivo, EHU ha respondido con un comunicado en el que aclara que "todo el proceso" se desarrolla en colaboración con el Gobierno Vasco y que los tribunales evaluadores están formados por profesorado universitadio y de Educación Secundaria.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, ha explicado que el encuentro entre los dos consejeros y el rector de EHU se producirá este martes. Sobre la mesa estarán los ceros obtenidos por decenas de estudiantes vizcaínos matriculados en institutos concertados en modelo A (euskera como asignatura) en la PAU.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Ubarretxena ha señalado que comprende la preocupación de las familias y ha recordado que el procedimiento de elaboración y corrección de exámenes y su revisión corresponden exclusivamente a la EHU.

"Ahora esperamos rigor, transparencia y celeridad. El procedimiento de revisión está abierto y debe desarrollarse con las máximas garantías. Los dos consejeros han pedido una reunión de urgencia al rector, que se llevará a cabo esta tarde", ha indicado a preguntas de los periodistas. Asimismo, la portavoz ha solicitado que no se use esta situación "para atacar al euskera".

EHU destaca el trabajo conjunto con el Gobierno Vasco

Tras las declaraciones de Ubarretxena, la universidad pública vasca ha hecho público un comunicado en el que aclara que "todo el proceso" de la PAU "se desarrolla conjuntamente con el Gobierno Vasco". EHU ha señalado que "la organización, coordinación y supervisión de la prueba corresponde a una comisión mixta, órgano colegiado nombrado por la Viceconsejera de Educación e integrado por cinco representantes del Gobierno Vasco y cinco representantes de la Universidad".

Asimismo, han explicado que los tribunales evaluadores están formados conjuntamente por profesorado universitario y profesorado de Educación Secundaria, "garantizando la participación de ambas instituciones en todas las fases del proceso".

Por otro lado, la EHU ha subrayado que la corrección de las pruebas se realiza "bajo estrictos criterios de objetividad, anonimato y confidencialidad", de manera que las personas integrantes de los tribunales "no conocen en ningún momento la identidad del alumnado examinado ni su centro educativo de procedencia", precisamente para "garantizar la igualdad de trato y la imparcialidad de las evaluaciones".

También ha recordado, en relación con las peticiones de celeridad, que "el procedimiento establecido dispone de plazos legales establecidos por Decreto y que son conocidos por todas las partes implicadas".