El Gobierno Vasco se reúne de urgencia con el rector de la EHU por los ceros en los exámenes de euskera
Los consejeros de Universidades y Educación se reunirán esta tarde con Joxerramon Bengoetxea. Tras las declaraciones de la portavoz Ubarretxena pidiendo celeridad y afirmando que las correcciones son potestad de la universidad, EHU ha respondido que "todo el proceso" se desarrolla en colaboración con el Gobierno Vasco.
El Gobierno Vasco ha pedido hoy a la EHU "celeridad, transparecia y rigor" en la revisión de los exámenes de euskera de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) calificados con un cero, situación sobre la que los consejeros de Educación y de Universidades del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa y Juan Ignacio Pérez Iglesias, hablarán hoy con el rector Joxerramon Bengoetxea. Tras esta petición del Ejecutivo, EHU ha respondido con un comunicado en el que aclara que "todo el proceso" se desarrolla en colaboración con el Gobierno Vasco y que los tribunales evaluadores están formados por profesorado universitadio y de Educación Secundaria.
La portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, ha explicado que el encuentro entre los dos consejeros y el rector de EHU se producirá este martes. Sobre la mesa estarán los ceros obtenidos por decenas de estudiantes vizcaínos matriculados en institutos concertados en modelo A (euskera como asignatura) en la PAU.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Ubarretxena ha señalado que comprende la preocupación de las familias y ha recordado que el procedimiento de elaboración y corrección de exámenes y su revisión corresponden exclusivamente a la EHU.
"Ahora esperamos rigor, transparencia y celeridad. El procedimiento de revisión está abierto y debe desarrollarse con las máximas garantías. Los dos consejeros han pedido una reunión de urgencia al rector, que se llevará a cabo esta tarde", ha indicado a preguntas de los periodistas. Asimismo, la portavoz ha solicitado que no se use esta situación "para atacar al euskera".
EHU destaca el trabajo conjunto con el Gobierno Vasco
Tras las declaraciones de Ubarretxena, la universidad pública vasca ha hecho público un comunicado en el que aclara que "todo el proceso" de la PAU "se desarrolla conjuntamente con el Gobierno Vasco". EHU ha señalado que "la organización, coordinación y supervisión de la prueba corresponde a una comisión mixta, órgano colegiado nombrado por la Viceconsejera de Educación e integrado por cinco representantes del Gobierno Vasco y cinco representantes de la Universidad".
Asimismo, han explicado que los tribunales evaluadores están formados conjuntamente por profesorado universitario y profesorado de Educación Secundaria, "garantizando la participación de ambas instituciones en todas las fases del proceso".
Por otro lado, la EHU ha subrayado que la corrección de las pruebas se realiza "bajo estrictos criterios de objetividad, anonimato y confidencialidad", de manera que las personas integrantes de los tribunales "no conocen en ningún momento la identidad del alumnado examinado ni su centro educativo de procedencia", precisamente para "garantizar la igualdad de trato y la imparcialidad de las evaluaciones".
También ha recordado, en relación con las peticiones de celeridad, que "el procedimiento establecido dispone de plazos legales establecidos por Decreto y que son conocidos por todas las partes implicadas".
Te puede interesar
Detienen a dos personas en Bizkaia por su presunta relación con Hezbolá
La operación está bajo secreto de sumario, y no han trascendido más detalles. El brazo armado del grupo libanés está incluido en la lista de organizaciones terroristas de la UE, no así todo el partido.
Destruyen cuatro cámaras de videovigilancia en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz
Fuentes municipales han señalado que los ataques comenzaron el pasado viernes con el uso de pintura y han seguido durante la noche del lunes, causando daños materiales de varios miles de euros.
Comienza la revisión de los exámenes de la PAU: Así es el proceso
Esta medianoche ha finalizado el plazo para solicitar la revisión de los exámenes de acceso a la universidad y las notas revisadas se publicarán el 22 de junio.
Sobreseen el caso de las agresiones de la Bertso Eskola de Errenteria al no haber denuncia
No existe ninguna denuncia y la Fiscalía no puede actuar de oficio ante la ausencia de denuncias.
La nueva ordenanza del taxi de Vitoria-Gasteiz recibe el respaldo mayoritario del sector y avanza hacia su aprobación
Entre los aspectos susceptibles de mejora figuran la seguridad de los profesionales y los servicios mínimos nocturnos, para los que se mantiene la previsión de 50 taxis.
Un incendio en Cendea de Olza obliga a desalojar tres viviendas en Gazólaz por prevención
Un incendio que se ha declarado este lunes en un campo de cereal sin cosechar en Cendea de Olza, ha obligado a desalojar tres viviendas en Gazólaz por prevención. El fuego se ha desatado sobre las 18:12 horas y ha afectado también a un pinar. Los bomberos han declarado el incendio estabilizado sobre las 20:30 horas y permanecerán realizando labores de remate y refresco durante toda la noche.
Protesta de alumnos que sacaron un 0 en el examen de euskera de la PAU
Decenas de estudiantes no están conformes con el resultado obtenido en el examen de euskera de la PAU y, junto a los profesores, han pedido hoy en el exterior de la Facultad de Ingeniería de Bilbao una solución a la situación.
El futbolista Rafa Mir, condenado a 8,5 años por agresión sexual y lesiones
Un segundo acusado, también futbolista y amigo de Mir, ha sido condenado a 2 años de prisión por los delitos de agresión sexual.
El nuevo Hospital de Tolosa avanza hacia su adjudicación entre las críticas de EH Bildu por posibles recortes
El consejero Alberto Martínez confía en que la redacción del proyecto se adjudique esta semana, lo que permitirá iniciar las obras en 2028 y concluirlas en 2031. Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha criticado con dureza el documento y ha advertido de que, bajo este planteamiento, la OSI Tolosaldea "va a ofrecer menos servicios que ahora".