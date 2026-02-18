Suben los nacimientos en la Comunidad Autónoma Vasca por primera vez en una década, aunque el saldo vegetativo se mantiene en negativo
El año pasado nacieron en Euskadi 394 niños y niñas más que en 2024 pero también el número de fallecidos aumentó. En Navarra bajan ambos valores y se mantiene el saldo vegetatibo negativo.
Por primera vez en una década el gráfico de nacimientos en la Comunidad Autónoma Vasca muestra un ascenso. Y es que en la CAV se registraron en 2025 13 344 nacimientos, lo que supone un incremento del 3 % respecto al año 2024, en el que nacieron 12 950 bebés, según los datos provisionales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por otra parte, las 23 424 defunciones que se produjeron durante el pasado año 2025 suponen un 4,6 % más que las registradas en el año 2024 (22 272).
El saldo vegetativo (la diferencia resultante de las defunciones y nacimientos) en la CAV ha resultado negativo en 10 080 personas.
En Navarra bajan ambos valores
En Navarra, tanto las defunciones como los nacimientos han bajado en 2025 en comparación con el año anterior, pero el saldo vegetativo se mantiene, aun así, negativo, en este caso en 1430 personas.
La Comunidad Foral registró en 2025 un total de 4529 nacimientos frente a los 4568 del 2024, es decir 39 bebés menos.
En cuanto a las defunciones, en 2025 han fallecido en Navarra 5959 personas, es decir, 43 personas menos que en 2024, en el que fallecieron 6002 personas.
