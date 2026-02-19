Un camión averiado ha provocado a primera hora de esta mañana el corte de la A-15 a la altura del kilómetro 145, en Berastegi, en sentido Pamplona, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

En concreto, el vehículo averiado obstaculiza el carril derecho en los túneles de San Lorenzo.

El incidente ha obligado en un primer momento a cortar por completo la carretera en ese tramo, en sentido Pamplona.

Posteriormente, se ha reabierto uno de los carriles, aunque las retenciones aún persisten en ese punto.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución y consultar el estado del tráfico antes de circular por la zona.