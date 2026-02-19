Un carril cortado en la A-15 por la avería de un camión en Berastegi
La incidencia ha obligado en un primer momento a cerrar la vía en sentido Pamplona, aunque minutos después se ha reabierto parcialmente uno de los carriles.
Un camión averiado ha provocado a primera hora de esta mañana el corte de la A-15 a la altura del kilómetro 145, en Berastegi, en sentido Pamplona, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
En concreto, el vehículo averiado obstaculiza el carril derecho en los túneles de San Lorenzo.
El incidente ha obligado en un primer momento a cortar por completo la carretera en ese tramo, en sentido Pamplona.
Posteriormente, se ha reabierto uno de los carriles, aunque las retenciones aún persisten en ese punto.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución y consultar el estado del tráfico antes de circular por la zona.
Te puede interesar
Investigan un posible caso de tráfico ilegal de personas en San Sebastián
Agentes municipales de la capital donostiarra interceptaron, la madrugada de ayer, una furgoneta que trató de darse a la fuga, en la que viajaban varias personas de procedencia asiática.
El abogado de la víctima no descarta que haya más implicados en el caso de la presunta agresión sexual del exDAO
La defensa sostiene que la instrucción deberá determinar si hubo más implicados, especialmente en relación con supuestas presiones posteriores para evitar la denuncia por parte de la agente contra el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional española.
Detenido en Tolosa un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer a la que ofreció trabajar en una peluquería
Este lunes, 16 de febrero, la víctima interpuso una denuncia ante la Ertzaintza y este martes el presunto implicado fue detenido.
El exmarido y padre de la mujer y la niña degolladas en Xilxes (Castellón) ha sido detenido como presunto autor del crimen
Al hombre, que había sido detenido en un primer momento por el quebrantamiento de una orden de alejamiento sobre su exmujer, se le imputan dos presuntos asesinatos y el caso será llevado al juzgado de Violencia Machista.
La familia de Kerman pide más control sobre los porteros y un juicio "completo" por el crimen de la sala Mítika
Arantza Beitia y Roberto Villate, madre y padre de Kerman, han comparecido este miércoles ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para exponer la situación en la que se encuentra el proceso judicial por la muerte de su hijo y para solicitar la colaboración de la Cámara para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a producir.
Suben los nacimientos en la Comunidad Autónoma Vasca por primera vez en una década, aunque el saldo vegetativo se mantiene en negativo
El año pasado nacieron en Euskadi 394 niños y niñas más que en 2024 pero también el número de fallecidos aumentó. En Navarra bajan ambos valores y se mantiene el saldo vegetativo negativo.
La salida de un eje en un tren de Cercanías en Zabalburu provoca retrasos en las líneas C1 y C2
La incidencia se ha producido a primera hora de la mañana en Bilbao y ha afectado a la circulación habitual de los servicios de Cercanías.
Será noticia: documental sonoro "Memoria contra el olvido", comienza el ramadán y aviso amarillo por viento
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La comunidad musulmana de Euskadi inicia hoy el ramadán, mes de ayuno y reflexión
La confesión no católica más numerosa en Euskadi inicia un periodo marcado por la reflexión espiritual y la vida en comunidad. Se estima que alrededor del 4 % de la población vasca profesa esta religión.