TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un carril cortado en la A-15 por la avería de un camión en Berastegi

La incidencia ha obligado en un primer momento a cerrar la vía en sentido Pamplona, aunque minutos después se ha reabierto parcialmente uno de los carriles.

Euskaraz irakurri: Arazoak trafikoan euriagatik eta haizeagatik
author image

EITB

Última actualización

Un camión averiado ha provocado a primera hora de esta mañana el corte de la A-15 a la altura del kilómetro 145, en Berastegi, en sentido Pamplona, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

En concreto, el vehículo averiado obstaculiza el carril derecho en los túneles de San Lorenzo

El incidente ha obligado en un primer momento a cortar por completo la carretera en ese tramo, en sentido Pamplona. 

Posteriormente, se ha reabierto uno de los carriles, aunque las retenciones aún persisten en ese punto.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución y consultar el estado del tráfico antes de circular por la zona.

Accidentes de Tráfico Tráfico Sociedad

Te puede interesar

Comparecencia de Arantza Beitia y Roberto Villate en la Comisión de Seguridad REMITIDA / HANDOUT por PARLAMENTO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/2/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La familia de Kerman pide más control sobre los porteros y un juicio "completo" por el crimen de la sala Mítika

Arantza Beitia y Roberto Villate, madre y padre de Kerman, han comparecido este miércoles ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para exponer la situación en la que se encuentra el proceso judicial por la muerte de su hijo y para solicitar la colaboración de la Cámara para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a producir.
Cargar más
Publicidad
X