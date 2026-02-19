TRAFIKOA
Kamioi bat matxuratu da A-15 errepidean, Berastegin, eta errei bat itxi dute Iruñerako noranzkoan

Lehen unean errepidea guztiz itxi badute ere, minutu batzuk geroago errei bat zabaldu dute. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

A-15 autobidean eskuineko erreia itxi dute, Berastegi parean eta Iruñerako noranzkoan kamioi batek izan duen matxuraren ondorioz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Matxura izan duen ibilgailua ez atzera ez aurrera gelditu da San Lorentzo tunelaren barruan, eta eskuineko erreia oztopatzen du. 

Hasiera batean errepidea guztiz itxi dute Iruñerako noranzkoan, baina minutu batzuk geroago errei bat zabaldu dute.

Hala ere, baina trafikoa motela da inguru horretan. 

Hori guztia dela eta, arretaz gidatzeko eskatu dute.

