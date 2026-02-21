CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
La Diputación Foral de Bizkaia pone en marcha la iniciativa 'Errespetua' en el deporte escolar ante el aumento de actitudes inadecuadas de los padres

Euskaraz irakurri: 'Errespetua' ekimena jarri du martxan Bizkaiko Foru Aldundiak Eskola Kirolean, gurasoen jarrera desegokiak goraka doazela ikusita
A partir de este sábado, los niños y niñas que participan en el programa Eskola Kirola exhibirán una pancarta con el lema "Errespetua" antes de los partidos de balonmano, fútbol y baloncesto. Piden a la grada respeto, porque la mayoría de las veces esa violencia viene de los padres y madres. Los árbitros son los que más insultos sufren.

