KONTZIENTZIAZIO KANPAINA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

'Errespetua' ekimena abiatu du Bizkaiko Foru Aldundiak Eskola Kirolean, gurasoen jarrera desegokiak goraka doazela ikusita

errespetua-kanpaina-eskola-kirola
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Larunbat honetatik aurrera, eskubaloi, futbol eta saskibaloi partiden aurretik, “Errespetua” leloa duen pankarta erakutsiko dute Eskola Kirolean parte hartzen duten neska-mutilek. Familiei tentsioa baretzeko deia egin nahi diete horrela, sarritan gurasoen aldetik baitatoz jokabide txarrak. Irain gehienak epaileek jasotzen dituzte.

Umeak Eskola kirola Bizkaia Bizkaiko Foru Aldundia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X