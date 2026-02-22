VIOLENCIA MACHISTA
Cientos de personas alzan la voz contra el asesinato machista de Sarriguren, esta vez en Pamplona

Indarkeria matxista hilketa Sarriguren bilkura Iruñean violencia machista asesinato Sarriguren concentración en Pamplona
Euskaraz irakurri: Ehunka pertsona bildu dira Sarrigurengo hilketa matxista salatzeko, oraingoan Iruñean
Convocada por la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista y Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxa, el concentración de repulsa ha tenido lugar este mediodía en la Plaza del Ayuntamiento de la capital navarra. Las feministas han subrayado que el crimen no es un hecho aislado sino "una repetición del sistema patriarcal en el que nos encontramos”. 

