La Ertzaintza ha detenido a un joven de 21 años en Irun al ser sorprendido cuando quemaba un contenedor e investiga además su posible implicación en sabotajes similares provocados en los dos últimos meses en esta localidad fronteriza que han tenido afecciones en vehículos y mobiliario urbano.



Según ha informado este domingo el Departamento vasco de Seguridad, los hechos han sucedido esta pasada medianoche, cuando la Policía vasca ha sido alertada de que un hombre había incendiado un contenedor de papel en el barrio Anzaran de Irun.



Tras ser detenido, el joven, ha sido trasladado a dependencias de la Ertzaintza, que mantiene la investigación abierta con el fin de determinar si el arrestado ha podido participar en sabotajes similares provocados durante los dos últimos meses que han causado distintos daños.