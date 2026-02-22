IKERKETA ABIAN

Gizon bat atxilotu dute Irunen edukiontzi bat erretzeagatik, eta azken hilabeteetako gertakarien atzean ote dagoen ikertzen ari dira

Ertzaintzak ikerketa zabalik du, atxilotuak azken bi hilabeteetan izan diren antzeko ekintzetan parte hartu ote duen jakiteko. Eraso horiek hainbat kalte eragin dituzte ibilgailuetan eta hiri-altzarietan.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 21 urteko gazte bat atxilotu du Irunen, edukiontzi bat erretzen ari zela harrapatu ondoren. 

Gertakari horretaz gain, azken bi hilabeteetan Irunen izan diren antzeko sabotajeetan parte hartu ote duen ikertzen ari da Ertzaintza. Hainbat ibilgailu eta hiri-altzariri su eman diote, izan ere, azken hilabeteotan.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak igande honetan jakinarazi duenez, bart gauerdian harrapatu zuten, Irungo Anzaran auzoan. Lekuko batek abisatu zien gizon batek paperezko edukiontzi bati su eman ziola.

Atxilotu ondoren, gaztea ertzain-etxera eraman zuten eta ikerketa zabaldu.

Irun Gipuzkoa Ertzaintza Gizartea

