TRANSPORTE PÚBLICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Ayuntamiento de San Sebastián propondrá aumentar la estación de autobuses y poner tornos para el acceso

GRAFCAV103. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 22/02/2026.- El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, visita la estación de tren de la ciudad tras ofrecer una valoración sobre "el avance de la ciudad en el actual contexto político". EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Donostiako Udalak autobus geltokia handitzea eta sartzeko tornuak jartzea proposatuko du
author image

EITB

Última actualización

El alcalde, Jon Insausti, ha afirmado que llevan tiempo trabajando en el proyecto de ampliación, porque "teníamos claro que se ha quedado pequeña". Ha subrayado que los principales ejes en los que trabajan son el espacio para la espera y la seguridad, y que para ello cuentan con el Gobierno Vasco y con Adif.

Donostia-San Sebastián Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Mueren más de 10 000 pollos en el incendio de una explotación avícola de Villafranca (Navarra)

Alrededor de 10 000 pollos han fallecido como consecuencia de un incendio en una explotación avícola ubicada en la localidad ribera de Villafranca. El aviso del suceso se ha recibido a las 8:36 horas de este domingo y han intervenido efectivos de bomberos de Navarra y la Policía Foral. El fuego ha afectado a una de las naves de las tres que componen la granja.
Cargar más
Publicidad
X