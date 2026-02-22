GARRAIO PUBLIKOA
Donostiako Udalak autobus geltokia handitzeko eta sartzeko tornuak jartzeko proposatuko du

Jon Insausti, Donostiako alkatea
Jon Insausti alkateak esan du denbora asko daramatela handitzeko proiektua lantzen, "argi geneukalako txiki geratu dela". Horren hitzetan, itxaroteko espazioa handitu eta segurtasuna bermatu nahi dute, eta Eusko Jaurlaritzaren eta Adifen laguntza izango dute horretarako.

