Ilusión entre la afición del Kosner Baskonia en las calles de Vitoria-Gasteiz, ante una final de Copa 17 años después

Ilusión entre la afición del Kosner Baskonia ante una final de Copa 17 años después
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ilusioa Kosner Baskoniako zaleen artean, Kopako finalaren atarian, 17 urte geroago
EITB

El conjunto dirigido por Paolo Galbiati ha logrado el pase a la final de la Copa, que se disputa este domingo, tras imponerse al FC Barcelona en el duelo disputado en el Roig Arena. De esta forma, los gasteiztarras llegan a la final 17 años después de la última vez.

Vitoria-Gasteiz Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

