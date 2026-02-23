Agresión sexual
Confirman 26 años de cárcel para el masajista que agredió sexualmente a tres menores en San Sebastián

El alto tribunal vasco ha desestimado el recurso interpuesto por el acusado y ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa, que además le impuso 17 años de libertad vigilada tras cumplir la pena de prisión y el pago de una indemnización total de 40.000 euros a las víctimas.
SAN SEBASTIÁN, 15/09/2025.- Primera jornada del juicio presidido por el juez, Augusto Maeso (d), celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa contra el masajista donostiarra acusado de agredir sexualmente a tres adolescentes .EFE/Juan Herrero
Imagen de archivo de la primera jornada del juicio. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 26 urteko kartzela-zigorra berretsi dute Donostian hiru adingaberi sexu-erasoa egin zien masajistarentzat
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la pena de 26 de cárcel impuesta a un masajista de San Sebastián acusado de agredir sexualmente a tres chicas menores, dos de 13 años y una de 15, y que se encuentra en prisión desde el pasado mes de noviembre, cuando fue condenado por la Audiencia de Gipuzkoa.

El alto tribunal vasco ha desestimado ahora el recurso interpuesto por el acusado y ha ratificado la sentencia de la Audiencia, que además le impuso 17 años de libertad vigilada tras cumplir la pena de prisión y el pago de una indemnización total de 40.000 euros a las víctimas.

En su recurso ante el TSJPV, el varón alegó vulneración de su presunción de inocencia y errónea valoración de la prueba practicada, entre otras cuestiones.

El TSJPV confirma "la inferencia probatoria alcanzada" por la Audiencia guipuzcoana al considerar que está "razonada suficientemente" y recuerda que en este caso existe además "prácticamente un reconocimiento documental de los hechos del propio acusado en los mensajes que este intercambió a través de aplicaciones telefónicas con las menores y que figuran en la causa".

"El encausado tiene derecho a una duda, pero a una duda razonable, no a oponer a la prueba de cargo argumentos más o menos aceptables y aquí tenemos no una corroboración periférica, sino prácticamente un reconocimiento documental de los hechos por el propio encausado", afirma el Superior vasco en su sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El tribunal guipuzcoano consideró al masajista responsable de agredir sexualmente a las tres adolescentes, delito por el que fue condenado a penas que suman 24 años de prisión, a los que se añadieron otros dos años por ciberacoso a dos de ellas.

Le condenó asimismo a compensar con una suma total de 40 000 euros a las tres (10 000, 10 000 y 20 000 euros) en concepto de responsabilidad civil por los daños sufridos.

El acusado fue inhabilitado asimismo para cualquier profesión que implique contacto con menores de edad durante diferentes períodos de tiempo según las víctimas, y no podrá aproximarse ni comunicarse con ellas, además de permanecer en libertad vigilada una vez sea excarcelado durante los 17 años siguientes.

El juicio, en el que las tres víctimas, actualmente mayores de edad, declararon a puerta cerrada, se celebró el pasado mes de septiembre.

Juicios Abusos sexuales Machismo Donostia-San Sebastián Sociedad

