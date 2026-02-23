26 urteko kartzela-zigorra berretsi dute Donostian hiru adingaberi sexu-erasoak egin zizkien masajistarentzat
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du auzipetuak jarritako helegitea, eta berretsi egin du Gipuzkoako Auzitegiaren epaia. 17 urteko zaintzapeko askatasuna ere ezarri zion horrek, espetxe-zigorra bete eta biktimei 40.000 euroko kalte-ordaina ordaindu ondoren.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Donostiako masajista bati ezarritako 26 urteko kartzela-zigorra, hiru neska adingaberi (13 urteko bi neskari eta 15 urteko neska bati) sexu-erasoak egiteagatik. Erasotzailea espetxean dago iazko azarotik, alegia, Gipuzkoako Auzitegiak zigortu zuenetik.
Hiru hilabete geroago, EAEko Auzitegi Nagusiak atzera bota du auzipetuak jarritako helegitea, eta Gipuzkoako Auzitegiaren epaia berretsi du. 17 urteko zaintzapeko askatasuna ere ezarri zion horrek, espetxe-zigorra bete eta biktimei 40.000 euroko kalte-ordaina ordaindu ondoren.
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian aurkeztutako errekurtsoan, besteak beste, errugabetasun-presuntzioa urratu ziotela eta egindako frogak baliorik ez zuela argudiatu zuen.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak, baina, berretsi egin du Gipuzkoako Auzitegiak lortutako frogen balioa, uste baitu horiei esker "behar beste arrazoituta" dagoela gertatutakoa, eta gogorarazi du kasu honetan akusatuak berak aitortu zituela gertakariak, "adingabeekin telefono bidezko aplikazioen bidez trukatu zituen eta auzian erakutsi zituzten mezuetan".
"Auzipetuak zalantzaren bat izateko eskubidea du, baina zalantza hori arrazoizkoa bada,", adierazi du Auzitegi Nagusiak oraindik Gorenean errekurritu daitekeen epaian.
Gipuzkoako auzitegiak argi jo zuen Donostiako masajista hori hiru neraberi egindako sexu-erasoen erantzule, eta delitu horrengatik 24 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten. Delitu horri beste bi urte gehitu zizkioten, neskatoetako biri ziberjazarpena egin izanagatik.
Era berean, adingabeek jasandako kalteengatiko erantzukizun zibila dela-eta, 40.000 euro ordaintzera zigortu zuten.
Horrez gain, adingabeekin harremana izan dezakeen edozein lanbidetan aritzea debekatu zioten, bait eta biktimengana hurbiltzea ere eta haiekin komunikatzea ere.
Kartzelatik atertzen denean, bestalde, zaintzapeko askatasunean egon beharko da 17 urtez.
Irailean egin zuten epaiketa.
