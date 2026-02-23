Violencia machista
El juez decreta el ingreso en prisión del autor del crimen machista de Sarriguren

El juez destaca la existencia de riesgo de fuga debido a las penas a las que se enfrenta el imputado por sendos delitos de asesinato y homicidio en grado de tentativa
SARRIGUREN, 21/02/2026.- Una mujer deja una planta en el portal de la vivienda de Sarriguren donde dos mujeres fueron víctimas, una de ellas asesinada presuntamente por su marido, en un caso de violencia machista y la otra herida de gravedad. El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha decretado tres días de luto oficial. EFE/ Jesús Diges
Euskaraz irakurri: Sarrigurengo hilketa matxistaren egilea espetxeratu dute
EITB

El titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona ha decretado este lunes el ingreso en prisión sin fianza del hombre que el viernes mató a su esposa, de 28 años, en el domicilio conyugal, en Sarriguren (Navarra). Además, el investigado también acuchilló a su madre, quien fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en donde fue intervenida quirúrgicamente.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, el magistrado califica inicialmente los hechos como constitutivos de sendos delitos de asesinato y tentativa de homicidio.

El imputado se ha acogido hoy a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el juez.

A continuación, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión del encausado, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional sin fianza y la adopción de medidas cautelares alternativas y menos gravosas.

Al respecto, el juez destaca el riesgo de fuga existente debido a la gravedad de las penas contempladas, tanto por el delito de asesinato, castigado con entre 15 y 25 años de prisión; como por el de homicidio en grado de tentativa, penado con entre 10 y 15 años.

