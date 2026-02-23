Indarkeria matxista
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sarrigurengo hilketa matxistaren egilea espetxeratzeko agindua eman du epaileak

Epaileak ohartarazi du hiltzaileak ihes egiteko arriskua duela, erailketa eta giza-hilketa, saiakuntza graduan, egotzita.

SARRIGUREN, 21/02/2026.- Una mujer deja una planta en el portal de la vivienda de Sarriguren donde dos mujeres fueron víctimas, una de ellas asesinada presuntamente por su marido, en un caso de violencia machista y la otra herida de gravedad. El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha decretado tres días de luto oficial. EFE/ Jesús Diges
author image

EITB

Azken eguneratzea

Joan zen asteko ostiralean Sarrigurenen (Nafarroa) emaztea labankadaz hil zuen gizona espetxera bidali du epaileak astelehen honetan. 

Auzipetuak ihes egiteko arriskua duela nabarmendu du Iruñeko Instantzia Auzitegiko Emakumeen aurkako Indarkeriaren Ataleko 2. plazaren titularrak, erailketa eta giza hilketa, saiakuntza graduan, egotzita.

Inputatuak ez du deklaratu epailearen aurrean gaur izan duen agerraldian.

Jarraian, Ministerio Fiskalak auzipetua kartzelan sartzeko agindua eman du, haren defentsak behin-behinean aske uzteko egindako eskaerari entzungor eginda.

Epailearen hitzetan, ihes egiteko arriskua dago, hilketa (15 eta 20 urte bitarteko zigorra) eta hilketa saiakera (10 eta 15 urte bitarteko zigorra) delituak egotzi baitizkiote.

Indarkeria matxista Nafarroa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X