El Kosner Baskonia celebrará mañana martes a las 19:00 horas el título de Copa en la Virgen Blanca
La capital alavesa ha vivido una noche de celebraciones tras el triunfo del Kosner Baskonia, que ha regresado de madrugada con el trofeo. La afición ha tomado calles y plazas, y mañana martes será el turno del homenaje institucional.
La jornada de este lunes se vive con resaca emocional en Vitoria-Gasteiz, donde la victoria del Kosner Baskonia en la final de la Copa ha desatado la euforia. El equipo ha llegado de madrugada al Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz (Foronda) con el trofeo, recibido por decenas de aficionados que han esperado para celebrar junto a jugadores y cuerpo técnico.
Horas antes, la ciudad ya había vibrado intensamente durante la retransmisión del partido. Bares del centro y de los barrios se han llenado hasta la bandera para seguir una final de máxima tensión. Tras el pitido final, la celebración se ha extendido por toda la ciudad, especialmente en la calle Kutxi, donde la afición han coreado cánticos y han salido en masa a festejar el título.
La alegría se ha trasladado también a la Plaza de la Virgen Blanca, donde varios cientos de personas se han concentrado con bengalas y cánticos. El título pone fin a una espera de 17 años sin levantar la Copa, lo que ha multiplicado la emoción entre la afición baskonista.
Ya de madrugada, el foco se ha desplazado a Foronda, donde los seguidores han recibido al equipo en un ambiente festivo, prolongando una noche histórica en la capital alavesa.
El broche llegará este martes con el recibimiento oficial. La plantilla ofrecerá el título a la afición a las 19:00 horas en la plaza de la Virgen Blanca, en un acto que se prevé multitudinario y que servirá para culminar las celebraciones por el nuevo campeonato del Kosner Baskonia.
