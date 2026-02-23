Kosner Baskonia
Kosner Baskoniak bihar ospatuko du Kopako titulua Andre Maria Zurian, 19:00etan

Kosner Baskoniak Espainiako Kopa irabazi osteko gaua luze joan da Gasteizen. Taldea goizaldean iritsi da hiriburura, eta zaleek kale eta plazak hartu dituzte, festa giroan. Asteartean izango da harrera ofiziala. 

Baskoniako jokalariak, garaikurrarekin, bart. Argazkia: EFE.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Astelehena aje gozoarekin esnatu da Gasteiz, Kosner Baskoniak Kopako finala irabazi osteko pozak hiri osoa zipriztindu baitu. Taldea goizaldean iritsi da Gasteizko Aireportura (Foronda) eta zain zituen bertan dozenaka zale, jokalariekin eta talde teknikoarekin garaipena ospatzeko. 

Ordu batzuk lehenago, partida bitartean ere dardara egin du hiriak. Erdiguneko eta auzoetako tabernak jendez lepo egon ziren tentsio goreneko finala jarraitzeko. Azken txistuarekin batera, ospakizuna hiri osora hedatu da. Aiztogile kalea ospakizunaren epizentroetako bat bihurtu da, zaleek orduak eman dituzte bertan kantuan eta festan. 

Andre Maria Zuriaren plaza ere pozaren erdigune izan da; ehunka hiritar bildu dira bertan kantuan eta bengalekin. Taldea 17 urte zegoen kopa altxatu gabe, eta horrenbeste urtez zain egon izanak are gozoago egin du garaipena. 

Goizaldean Forondan bildu dira zaleak, aireportuan egon dira taldearen zain eta, pozez eta festa-giroan hartu dituzte haiek, arabarrentzat eta gasteiztarrentzat historiko izan den gaua luzatzeko. 

Ospakizunak ez dira amaitu, ordea, eta bihar, asteartea, harrera ofiziala egingo zaio taldeari. Kosner Baskoniak zaleei eskainiko die Kopa 19:00etatik aurrera, Andre Maria Zuriaren plazan. Tituluaren ospakizunak goia joko du orduan, eta ziurra da jendetzak hartuko duela plaza. 

