Termina sin incidentes la concentración de Vox en el campus de la EHU
Vox había convocado un acto al mediodía en las inmediaciones del campus, mientras Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialista había llamado a una contramanifestación previa.
Había incertidumbre, pero finalmente se ha celebrado sin incidentes las dos manifestaciones previstas para este lunes en el campus de la Universidad del País Vasco (EHU) de Vitoria-Gasteiz: el acto de Vox y la contramanifestación de Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialista.
Desde primera hora de la mañana en las inmediaciones del campus ha habido un fuerte despliegue policial para separar a los simpatizantes de ambos actos.
La Ertzaintza ha dispuesto un cordón entre la zona en la que Vox tenía previsto su acto y el lugar de la concentración convocada a las 12:00 horas por el sindicato estudiantil, lo que ha evitado que ambos grupos entraran en contacto.
Al acto de Vox, que se ha celebrado ante la Facultad de Farmacia del campus, han asistido una veintena de simpatizantes. Al otro lado del edificio se han concentrado unos 400 estudiantes, quienes han denunciado "la total impunidad" con la que se manifiesta Vox, el amplio dispositivo policial desplegado y la decisión del rectorado universidad de cerrar el campus cuando debería ser "bastión antifascista".
Los dirigentes de Vox Julia Calvet y Carlos Hernández Hero han hecho declaraciones a los medios en las que han criticado la decisión del rector de la EHU de cerrar el campus de Álava para prevenir posibles incidentes y han censurado el "fortín policial" que se han encontrado en Vitoria.
El rector de la Universidad del País Vasco, Joxerramon Bengoetxea, por su parte, ha afirmado que la suspensión de las clases presenciales ha sido una decisión acertada porque, por un lado, la universidad ha impuesto un "cordón sanitario" a Vox y, por otro, no se han registrado incidentes.
La decisión del Rectorado de la EHU de cerrar hoy el campus de Vitoria-Gasteiz ha sido solo apoyada públicamente por EH Bildu. Han rechazado la medida PNV, PSE y PP, un grupo de profesores y el Consejo de Estudiantes.
Este órgano estudiantil ha informado a última hora de la mañana que la actividad académica online se ha desarrollado con normalidad. Además, ha confiado en que la suspensión de las clases presenciales haya sido "una medida puntual adoptada en un contexto excepcional".
