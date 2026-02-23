Istilurik ez, Voxek EHUko campusean egin duen kontzentrazioan
EHUk aurrez aurreko eskolak bertan behera utzi ditu astelehen honetan, segurtasuna bermatzeko asmoz. Izan ere, Voxek ekitaldia deituta zuen eguerdirako, campusaren inguruan, eta horren aurrean Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialistak kontramanifestazioa deitu zuen. Goizean goizetik Ertzaintzak eremua hesituta izan du eta ez da istilurik izan.
Ziurgabetasuna zen nagusi, baina, azkenean, gorabeherarik gabe egin dira astelehen honetarako Euskal Herriko Unibertsitatearen Gasteizko campusean aurreikusita zeuden bi ekitaldiak: Voxena, alde batetik, eta Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialistak antolatutako kontramanifestazioa, bestetik.
Goizeko lehen ordutik, polizia ugari izan da campusaren inguruan, bi ekitaldietako jarraitzaileak bereizteko asmoz. Ertzaintzak hesia jarri du Voxek ekitaldia egitea aurreikusita zuen eremuaren eta ikasleen antolakundeak 12:00etan deitutako elkarretaratzearen lekuaren artean, bi taldeek elkar ikus ez zezaten.
Farmazia Fakultatea aukeratu dute Voxeko kideek ekitaldia egiteko, eta 20 bat lagun bildu dira bertan. Julia Calvet eta Carlos Hernandez Hero Voxeko kideek adierazpenak egin dituzte hedabideen aurrean, eta kritikatu egin dute EHUko errektoreak Arabako campusa ixtea erabaki izana, istiluak saihesteko.
400 bat ikaslek, berriz, Farmazia Fakultatearen atzealdean egin dute protesta. Voxen "erabateko inpunitatea", Poliziaren dispositibo zabala eta Unibertsitateko errektoretzak campusa ixteko hartutako erabakia salatu dituzte.
Joxerramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, berriz, uste du erabaki egokia izan dela aurrez aurreko eskolak bertan behera uztea, alde batetik, unibertsitateak "osasun hesia" ezarri diolako Voxi, eta, bestetik, ez delako istilurik izan.
EHUko Errektoretzak gaur Gasteizko campusa ixteko hartutako erabakia EH Bilduk bakarrik babestu du. EAJk, PSEk eta PPk, irakasle talde batek eta Ikasleen Kontseiluak neurriaren aurka egin dute.
26 urteko kartzela-zigorra berretsi dute Donostian hiru adingaberi sexu-erasoak egin zizkien masajistarentzat
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du auzipetuak jarritako helegitea, eta berretsi egin du Gipuzkoako Auzitegiaren epaia. 17 urteko zaintzapeko askatasuna ere ezarri zion horrek, espetxe-zigorra bete eta biktimei 40.000 euroko kalte-ordaina ordaindu ondoren.
Gorpu bat topatu dute Txingudiko badian, eta Irunen desagertutako gizonarena izan daiteke
Hilaren 15etik dago gizona agertu barik, Bidasoa ibaira salto egin eta gero, ustez lapurreta batean parte hartzen ari zela Ertzaintzako agenteek antzeman ostean.
Voxek EHUn egindako ekitaldiaren aurrean hartutako erabakiak "egokiak" izan direla defendatu du Joxerramon Bengoetxeak
Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak nabarmendu duenez, hartutako erabakien helburua Voxek campus huts bat aurkitzea zen. "Prebentzio neurri hori osasun-hesitzat har dezakegu", gaineratu du.
Furgoneta baten gidaria hil da trenak aurretik eramanda, Kuartangon
Istripuaren ondorioz, Bilbo-Miranda Ebro lineako zirkulazioa eten dute, eta garraiobide alternatiboa eskaini diete erabiltzaileei.
Sarrigurengo hilketa matxistaren egilea espetxeratzeko agindua eman du epaileak
Epaileak ohartarazi du hiltzaileak ihes egiteko arriskua duela, erailketa eta giza-hilketa, saiakuntza graduan, egotzita.
Bizkaiko bi ikastetxe publikok eta Arabako batek Nazioarteko Batxilergoa eskainiko dute datorren ikasturtean
Titulazio bikoitza lortzeko aukera izango dute, beraz, ikasleek: Batxilergoko titulu ofiziala eta Nazioarteko Batxilergoko diploma. Horretarako, gutxienez 8,25eko nota izango beharko dute ikasleek, eta Ingeles eta Euskara ikasgaietan ere bai.
Pertsona bat hil da eta beste bat larri zauritu da Arabako piroteknia-enpresa batean izan den leherketan
Ezbehar 11:10ean izan da, FML enpresan, Bergüendako kontzejuan, Gasteiztik 44 kilometrora. Bertako alkateak esan du segurtasun kontuetan enpresan "dena zuzen" zegoela.
Mehatxuen aurrean, EAEko erakundeek feminismoa "defendatzeko eta zabaltzeko" deia egingo dute aurtengo M8ko kanpainan
Urtero bezala, martxoaren 8ko kanpaina ondu dute Emakundek, Foru Aldundiek eta Eudelek. "Eman tokia berdintasunari" izango du lelotzat, eta gaurtik M8ra, berdintasuna zaindu eta babesteko eremua dela aldarrikatuko dute.
Kosner Baskoniak bihar ospatuko du Kopako titulua Andre Maria Zurian, 19:00etan
Kosner Baskoniak Espainiako Kopa irabazi osteko gaua luze joan da Gasteizen. Taldea goizaldean iritsi da hiriburura, eta zaleek kale eta plazak hartu dituzte, festa giroan. Asteartean izango da harrera ofiziala.
