Una persona fallecida y otra herida grave en la explosión de una empresa pirotécnica en Álava

Una persona ha muerto y otra se encuentra herida de gravedad tras registrarse una explosión en una empresa pirotécnica de la localidad alavesa de Lantarón, según ha podido saber EITB.



La explosión se ha producido a las 11:10 horas de este lunes en la empresa FML, ubicada en el concejo de Bergüenda, en el municipio de Lantarón, a unos 44 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, en el límite entre Álava y Burgos.



La empresa ha sido acordonada por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales.

Como consecuencia de la explosión una persona ha muerto y otra ha sido trasladada con heridad graves en helicóptero al Hospital Cruces, en Bizkaia, con quemaduras.



El alcalde de Lantarón, Koldo Salbidea, ha explicado que explosión se ha registrado en una caseta de labor de la empresa, y no en el almacén que guarda los productos pirotécnicos. A parecer, en la empresa trabajan cuatro personas, su propietario y tres empleados, y la explosión no ha afectado a más trabajadores.



Salbidea ha explicado que la situación en la empresa está controlada, ya que no hay incendio en las instalaciones.

También ha asegurado que en la seguridad de la empresa "estaba todo correcto" y que "cumple las normas tanto municipales como las de su plan interno de Seguridad", motivo por el que "no ha habido más que esta explosión".

FML es una empresa familiar que inició su actividad en 1875 y que se dedica a la fabricación de todo tipo de material pirotécnico como tracas, cohetes, antorchas y bengalas.